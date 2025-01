"Tradiva Bonolis", "Non toccare i miei figli". Nuovo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo le accese discussioni avvenute a Ballando con le stelle si riaccende lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. Questa volta, però, al centro del contrasto c'è il doppio divorzio Bruganelli-Bonolis-Presta. La giurata di Ballando ha dedicato la sua ultima newsletter al caso della settimana, cioè la fine del rapporto professionale tra il conduttore e il suo agente e ha tirato in ballo anche l'ex moglie di Bonolis, parlando dei presunti tradimenti che Sonia Bruganelli avrebbe commesso durante il lungo matrimonio con Paolo Bonolis.

Le rivelazioni di Selvaggia Lucarelli

Nella sua newsletter Selvaggia Lucarelli ha parlato dei rapporti professionali che Bruganelli ha avuto con Presta con il quale fondò una società di casting nel 2005. Un anno che, secondo la penna del Fatto Quotidiano, avrebbe rappresentato anche l'inizio delle presunte scappatelle dell'ex opinionista del Grande Fratello Vip. " Tradimenti, quelli di cui Sonia stessa ha parlato con vaghezza in alcune interviste e di cui Paolo Bonolis all’epoca viene a sapere, almeno in parte (…). Le discussioni sono accese, Bonolis in un'occasione va anche via di casa e finisce per andare a dormire in un hotel della capitale per alcuni giorni, ma alla fine lui ama follemente sua moglie e la lite si ricompone" , scrive Lucarelli che poi descrive uno degli uomini con il quale Bruganelli avrebbe avuto un flirt.

" Sonia, come detto, ha relazioni parallele con alcuni personaggi noti e non. In particolare, quella con un famoso chirurgo molto attivo sui social va avanti per cinque anni, e lei ne parla apertamente con amici e conoscenti suoi e di Paolo. Che però da un certo momento in poi ignora tutto ", scrive ancora. Quali siano le fonti di Selvaggia Lucarelli non è chiaro, ma la giornalista ha colpito duro su più fronti ( "Sonia ha capito che lui era succube, e con l’argomento “sono la madre dei tuoi figli” lo ha trasformato in un soldatino obbediente ") e sue parole hanno provocato un'immediata reazione da parte di Sonia Bruganelli.

La replica di Sonia Bruganelli

Attraverso le storie del suo profilo Instagram l'ex moglie di Paolo Bonolis ha inizialmente scherzato sul contenuto della newsletter prima che Lucarelli la pubblicasse: "Spero tu possa raccontare tutto però, anche se dubito fortemente ". Poi, quando il contenuto dell'articolo ha iniziato a fare il giro della rete, ha risposto con fermezza a Selvaggia Lucarelli: " Puoi parlare di tutti i presunti tradimenti che vuoi, anche se hai visto bene di non parlare dell'unico tradimento effettivo.

Ma non toccare i mieiperché non ho più le scarpette da danza ai piedi e la differenza tra me e te è che io ci metto la faccia sempre, te ti presti a fare da portavoce a chi per onestà intellettuale e coscienza dovrebbe solo tacere". Al momento Selvaggia Lucarelli non ha replicato, ma lo scontro potrebbe riaccendersi nelle prossime ore.