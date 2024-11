Selvaggia Lucarelli a Domenica In: "Sonia Bruganelli voleva il mio posto". Venier: "Ma quanto te la tiri"

Ascolta ora 00:00 00:00

Nell'ultima puntata di Ballando con le stelle sono volati stracci tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli. L'ex moglie di Bonolis, stanca degli attacchi della giornalista, l'ha punzecchiata sul piano professionale e Lucarelli non è rimasta in silenzio. Dopo averle replicato in diretta, la giurata ha nuovamente criticato Sonia Bruganelli a Domenica In ma quest'ultima non era in studio per potersi difendere.

La stoccata di Mara Venier

Selvaggia Lucarelli è arrivata in studio da Mara Venier subito dopo l'intervista a Carlo Verdone e ha commentato con ironia l'ospitata dell'attore e regista romano. Prima di iniziare la chiacchierata, però, la padrona di casa si è voluta togliere un piccolo sassolino dalla scarpa nei confronti della sua ospite, personaggio difficile - a quanto pare - da avere in trasmissione. "Figlia mia, ma quanto te la tiri! Averti qui è stato difficilissimo, però, arrivi sempre al momento giusto ", ha dichiarato Mara Venier, introducendo subito l'argomento Sonia Bruganelli, che ha battibeccato con Lucarelli sabato sera in diretta, pungendola sulla sua professione.

"Sonia Bruganelli ha un limite"

Sabato ubito dopo l'esibizione in studio, tra giurata e concorrente sono volate accuse pesanti e l'ex moglie di Bonolis ha attaccato Lucareli: "Più di una volta hai parlato di me e le persone dovevano pagarlo per vederlo. Puoi scrivere di questo sulla tua newsletter a pagamento ". La giornalista ha replicato a tono alla concorrente ma a Domenica In ha proseguito il suo attacco: " La battuta è stata molto fastidiosa. Io penso che Sonia abbia un grandissimo limite. Lei arriva a Ballando con le Stelle con un copione già fatto: studia la sceneggiatura prima e quindi si adatta. Ieri sera, chiaramente, voleva le scintille ma devi anche ascoltare perché io volevo farle un complimento. Vuole essere al centro dell'attenzione, l'ex marito le ha dato notorietà" .

Il posto di giudice a Ballando

Durante l'intervista Selvaggia Lucarelli è poi tornata sull'argomento del suo ruolo di giudice a Ballando con le stelle e sul fatto che Sonia Bruganelli si era proposta come sua sostituta.

Lei non accetta di non essere seduta sulla mia sedia ma secondo me dovrebbe capire il suo posto nel mondo prima"

, ha detto pungente la giornalista di fronte a Mara Venier, ricordando la stagione 2022 - quella nella quale il suo fidanzato fu protagonista - e che mise a rischio la sua permanenza nello show a causa degli screzi con gli altri giudici.