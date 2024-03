"Sono ancora scossa...". Sonia Bruganelli parla della rapina subita

"Sono ancora scossa, è successo tutto in una frazione di secondo". I postumi della rapina, che Sonia Bruganelli ha subìto pochi giorni fa in pieno giorno a Roma mentre si trovava imbottigliata nel traffico, si fanno ancora sentire. La paura è stata tanta e lo choc per quanto vissuto è ancora forte. L'ex moglie di Paolo Bonolis ha scelto il settimanale Chi per raccontare cosa è successo venerdì 1° marzo, quando due uomini a bordo di uno scooter le hanno rubato l'orologio dal polso.

Le parole di Sonia Bruganelli

Il racconto fatto dall'opinionista dell'Isola dei famosi è dettagliato e rivela molto degli attimi di paura da lei vissuti. "Hanno urtato lo specchietto. Credevo si fossero fatti male e invece mi hanno preso il braccio, strattonato e in pochi istanti rubato l'orologio", ha detto Sonia Bruganelli, ripercorrendo mentalmente le fasi della rapina subita a Roma a pochi passi dalla sua abitazione, aggiungendo: "Meno male che in macchina non c'erano i miei figli". Della rapina l'imprenditrice porta ancora i segni, lividi evidenti sul suo braccio, quello dove spiccava il lussuoso modello di Audemars Piguet con brillanti del valore di diverse migliaia di euro, che i malviventi le hanno strappato di dosso.

La dinamica della rapina

Nell'intervista Sonia Bruganelli ha cercato di sdrammatizzare, ma lo spavento è stato comunque grande. I militari, che indagano sull'episodio, hanno rivelato che con ogni probabilità la Bruganelli è stata seguita e poi i malviventi, forse addirittura quattro uomini, hanno messo in scena il fantomatico "furto dello specchietto". Un primo scooter con a bordo due uomini ha urtato lo specchietto dell'auto di Sonia Bruganelli che, convinta di dovere valutare l'incidente, ha abbassato il finestrino per capire cosa stesse succedendo. Pochi istanti dopo altri due uomini su un secondo scooter si sono affiancati al suo mezzo e, strattonandola per il braccio, le hanno strappato il prezioso orologio. Tutto in una frazione di secondi e con una precisione, che fa pensare a una banda di professionisti.

La denuncia e il silenzio sui social

L'imprenditrice ha sporto regolare denuncia subito dopo l'aggressione e con lei c'era anche l'ex compagno, Paolo Bonolis, che ha saputo sostenerla in un momento decisamente difficile e delicato. Sui social network, invece, Sonia Bruganelli ha preferito non commentare l'episodio anche con chi le ha rivolto parole di conforto e sostegno. Meglio dimenticare e guardare oltre. "Le cose gravi nella vita per fortuna sono altre", ha concluso l'imprenditrice.