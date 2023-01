"Sono un cogl....". Quelle scuse di Biggio a Nina Zilli

Due gaffe nella stessa puntata sono un record. Lo hanno messo a segno Fiorello e Biggio durante l'ultima diretta Instagram del loro programma "Aspettando Viva Rai 2". Prima hanno mostrato sul web il numero di cellulare personale di Alessia Marcuzzi, poi Fabrizio Biggio si è lasciato sfuggire la notizia della gravidanza di Nina Zilli, che però l'artista non aveva ancora annunciato.

Il conduttore si è subito scusato in diretta ma ormai il danno era fatto. Poco dopo Nina Zilli e il compagno Danti hanno confermato la gravidanza con un video condiviso sui social network, ma tra una battuta e un monito ai paparazzi, la coppia non ha mancato di sottolineare come la gaffe di Biggio sia stata una mancanza di rispetto a tutti gli effetti. "Avrei voluto dirlo in un altro modo", ha scritto su Instagram Nina Zilli, bacchettando Biggio e Fiorello: "Questo è uno dei motivi per cui annunciare una gravidanza dovrebbe essere una scelta personale! ". Non è chiaro come Biggio abbia saputo che la Zilli era incinta, visto che lei ha assicurato che in pochissimi erano a conoscenza della sua condizione. Ma qualcuno ha ipotizzato che la cantante, avendo realizzato la sigla del programma di Fiorello e Biggio, abbia comunicato al duo di conduttori la lieta notizia, confidando nella loro riservatezza.