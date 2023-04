"Sono in crisi". La bomba su Ronaldo e Georgina

Tira una brutta aria a Riyad ma il caldo secco dell'Arabia Saudita non c'entra. Tra Ronaldo e Georgina Rodriguez sarebbe sceso il gelo, secondo la stampa spagnola, a causa di presunte incompatibilità caratteriali tra i due e per colpa di una fantomatica scappatella del campione portoghese. " Stanno attraversando una crisi profonda ", fa sapere Mundo Deportivo, che per primo ha parlato della crisi tra l'influencer e il campione.

L'infedeltà di Ronaldo

Tra i motivi della crisi ci sarebbe il gossip circolato negli scorsi giorni sulla notte d'amore che Cristiano Ronaldo avrebbe trascorso, a marzo 2022, con la nota influencer venezuelana Georgilaya. Su Instagram la donna ha raccontato di avere passato la notte con il campione in un albergo Vila Nova de Gaia, quando Ronaldo era in Portogallo per disputare una gara di qualificazione ai mondiali in Qatar con la sua nazionale. "E ro consenziente ma, nonostante ciò, mi sono sentita manipolata", avrebbe detto Georgilaya sui social: "Quando ho letto il suo messaggio di invito, ho pensato ci saremmo parlati, non pensavo fosse solo sesso. Però è successo ".

L'accusa è stata subito rispedita al mittente dallo sportivo che, attraverso il suo legale, ha fatto sapere che il racconto " è completamente falso e diffamatorio ". L'episodio avrebbe, però, minato la fiducia nel rapporto con Georgina, che lo scorso gennaio non aveva gradito gli sguardi lanciati dal compagno alla giornalista Fatma Fahad, volto della tv saudita, durante la presentazione con il nuovo club, l'Al-Nassr.

Incompatibilità caratteriali