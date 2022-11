"Sono incuriosito dai trans. I maschi...". Amedeo Goria senza freni

Giornalista, conduttore televisivo e dongiovanni. Sono le tre parole che identificano Amedeo Goria secondo il pubblico. Dopo la partecipazione al Grande fratello vip lo scorso anno, Goria è tornato alla ribalta della cronaca rosa per la sua relazione con la modella Vera Miales e per le rivelazioni sulle sue routine sotto le lenzuola.

" C'è stato un abuso di chiacchiericcio in merito alla mia sfera intima", ha provato a fare un passo indietro il giornalista nell'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, salvo poi lasciarsi andare a dichiarazioni molto private: "Va bene, allora lancio un messaggio importante a tutti gli uomini di una certa età, come me: coltivate le frequentazioni femminili. Il mio motto è: "Più sesso per tutti!". Fa stare bene e mantiene giovani. Ed è il mio unico vizio ".

Senza freni inibitori Amedeo Goria ha raccontando alla rivista di gossip come riesce a tenere viva la passione in una relazione (" Aprendo la coppia, magari andando in vacanza con altre coppie. Il termine scambismo non mi piace, preferisco parlare di trasgressione") e come, a 68 anni, riesce ancora a tenere i ritmi di quando era giovane ("L'astinenza fa malissimo. L'attività sessuale favorisce il sistema cardiovascolare, respiratorio e immunitario. Finché c'è testosterone, c'è buonumore" ).

L'addio a Miales e i rapporti con l'altro sesso

Goria ha svelato di essere recentemente tornato single, anche se non esclude un ritorno di fiamma con la ex, Vera. Sicuramente oggi è molto corteggiato: " Non mi cercano soltanto le donne. Ultimamente ci sono anche quattro uomini che continuano a scrivermi". Però lui si dichiara fedele al sesso femminile anche se la curiosità verso qualcosa di diverso c'è: "No, non sono attratto dai maschi. Tuttavia sono incuriosito dalle persone transessuali, come Eva Robin’s. Ne ho anche conosciute un paio ".