Amedeo Goria: "Ecco chi era il mio sogno proibito. Ma mi hanno ostacolato..."

Nella casa del Grande fratello vip Soleil Sorge è la concorrente più desiderata. Dopo Gianmaria Antinolfi e Alex Belli, un altro concorrente è finito vittima della bellezza dell'influencer: Amedeo Goria. A poche settimane dalla sua eliminazione dal reality, il giornalista ha svelato di avere provato attrazione per la Sorge sin dal suo ingresso nella Casa, ma di non essersi sentito libero di corteggiarla, "ostacolato" da qualcuno o qualcosa.

Amedeo Goria è entrato al Grande fratello vip fidanzato. Fuori dalla Casa ad aspettarlo c'era la modella Vera Miales con la quale ha una relazione da poco meno di un anno. Il suo impegno sentimentale, però, non lo ha fatto desistere dal guardarsi intorno, lasciandosi colpire dal fascino di alcune gieffine come Ainett Stephens. Il suo approccio con la showgirl ha fatto decisamente discutere nei primi giorni del reality. In più di un'occasione Ainett si è trovata "vittima" delle attenzioni morbose del giornalista che - tra palpatine e apprezzamenti - è finito più volte al centro delle critiche del popolo del web.

A poche settimane dalla sua eliminazione dal reality, però, Amedeo Goria ha svelato di essersi sentito attratto anche da un'altra concorrente: Soleil Sorge. L'ex marito di Maria Teresa Ruta lo ha confessato nel corso di una recente intervista, dove ha rivelato particolari inediti sulla sua partecipazione al reality di Canale 5. " C'era feeling con Soleil - ha ammesso il giornalista alla rivista DiPiù - mi hanno ostacolato. Fra tutte le donne presenti lei era quella che mi intrigava di più per la sua prorompente sensualità, Ainett a parte ".