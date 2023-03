"Sono indigente". Ma ha l'eredità della Lollobrigida: Andrea Piazzolla di nuovo in tribunale

Ereditare un'ingente somma di denaro non è sempre una fortuna. E per Andrea Piazzolla, ex factotum di Gina Lollobrigida, avere ereditato la metà del patrimonio della diva ha significato finire dritto in tribunale. A citarlo in giudizio davanti ai giudici del tribunale di Roma è l'ex compagna, Sara Urriera, dalla quale ha avuto un figlio. Secondo le carte Piazzolla non ha mai versato un euro nonostante una sentenza gli imponesse di pagare gli alimenti al ragazzo, che oggi ha 14 anni.

" Prima si dichiarava indigente ma ora non può più tirarsi indietro ", ha detto la donna a Repubblica, parlando della sentenza del tribunale civile di Roma che, nel 2021, aveva fissato a 300 euro mensili l'assegno di mantenimento mai versato da Andrea Piazzolla, che ora è accusato di "violazione degli obblighi di assistenza familiari". La prima udienza si è svolta nella capitale il 29 marzo ma l'iter burocratico richiederà tempo prima che si arrivi alla fine del procedimento.

Piazzolla "padre assente"

Andrea Piazzolla ha dedicato gli ultimi tredici anni della sua vita a Gina Lollobrigida, rimanendo al suo fianco in forma personale e professionale. Del figlio, nato nel 2009 dopo una breve relazione con Sara Urriera, però non si è mai occupato. " Lo ha conosciuto in tribunale. Mio figlio non aveva mai avuto rapporti con il padre fino a quando il giudice non aveva chiesto un incontro ", ha raccontato la donna a Repubblica, rivelando di avere conosciuto Piazzolla nel 2008 e di avere incontrato anche la Lollobrigida facendole visita alla villa proprio con Andrea. L'ex factotum della Lollo non aveva voluto neppure riconoscere il bambino, ma nel 2021 un esame del dna imposto dal giudice ha confermato la paternità e dato il via al primo procedimento civile.

Gli alimenti mai pagati