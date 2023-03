"Regali di lusso, denaro, intimidazioni". La verità di Piazzolla sulla Lollobrigida

Tutta la verità. È questo quello che Andrea Piazzolla ha raccontato alla rivista Gente, che gli ha dedicato la copertina del numero in edicola per la sua vicinanza - durata oltre dieci anni - alla compianta Gina Lollobrigida. Del loro rapporto si è detto tutto e il contrario di tutto ma solo lui, che era l'assistente personale della diva e la Lollo sanno cosa li legava. Stima e fiducia. Un affetto reciproco che si è tramutato, spesso, in fatti concreti. " Gina ha voluto farmi dei regali e li ha fatti, è vero. Parliamo di una Ferrari, una moto Ducati e una Ford ", ha confessato Andrea Piazzolla, che oggi è erede di una fortuna lasciatagli proprio dalla Lollobrigida.

Ferrari, moto e bonifici da migliaia di euro

Dal 2009 al gennaio scorso - quando Gina Lollobrigida è morta - Andrea Piazzolla è stato il factotum di Gina Lollobrigida. Sempre al suo fianco nei momenti importanti e in quelli privati, quando la famiglia non c'era. Lui era come uno di famiglia, quasi un figlio al quale fare regali anche costosi. Lo ha ammesso lo stesso Piazzolla nella lunga intervista rilasciata a Gente. " La Ferrari e la Ford le ho rivendute, rispettivamente, vado a memoria, per 225 mila e 90 mila euro", ha raccontato Piazzolla, proseguendo: "In più c’è stato un bonifico dal conto di Gina a favore dei miei genitori, di 271 mila euro, per estinguere il mutuo della casa. In totale parliamo di circa seicentomila euro ".

"Suo figlio? Con lei era freddo"

Nella lunga chiacchierata fatta con la rivista, Andrea Piazzolla ha parlato anche del figlio di Gina Lollobrigida, Andrea Milko Skofic, nato dal matrimonio della diva con il medico sloveno Milko Skofic. Dopo il divorzio nel 1071, il figlio decise di andare a vivere con il padre negli Stati Uniti e il rapporto con Gina non si è mai rinsaldato. Di Lui, Piazzolla ha detto: " Com'era? In due parole: sangue freddo. Non ho mai visto da parte sua una manifestazione di amore e dolcezza nei confronti della sua mamma" . L'assistente della Lollo non l’ha mai visto presente nella vita della diva, una figura assente e distante.

Le minacce e le intimidazioni