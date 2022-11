"Sono predisposto all'Alzheimer". La rivelazione choc di Chris Hemsworth

Cattive notizie per gli amanti dell'universo Marvel. Thor, ossia Chris Hemsworth ha annunciato che per un po' si ritirerà dalle scene. Dietro la sua decisione ci sarebbero ragioni di origine medica. L'attore, che ha 39 anni, ha rivelato di essersi sottoposto a una serie di controlli medici e di aver scoperto di avere una predisposizione all'Alzheimer. Gli esami sono stati eseguiti durante le riprese di Limitless e ciò che l'attore ha scoperto ha in parte modificato i suoi piani.

" È una cosa che mi ha portato a volermi prendere un po' di tempo. Dal momento in cui ho concluso lo show, ho portato a termine ogni progetto per cui avessi firmato un contratto ", ha spiegato Chris Hemsworth. Lo stesso attore ci ha tenuto a sottolineare la differenza tra predisposizione e diagnosi di Alzheimer, sottolineando come quello che i medici gli hanno detto è che il suo corredo genetico presenta alcune caratteristiche che potrebbero in futuro agevolare la malattia. Quindi, Chris Hemsworth non ha l'Alzheimer: una precisazione importante davanti alla disperazione di molti fan che avevano male interpretato le sue parole. Il test per la predisposizione lo possono fare tutti sotto stretto controllo medico e non è un test diagnostico.