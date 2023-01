"Sono rinata". La confessione di Ilary Blasi al rientro da Bangkok

Mentre l'ex marito è ancora in crociera ai Caraibi insieme ai figli e alla nuova compagna, Ilary Blasi è tornata a Roma. La conduttrice dell'Isola dei famosi è rientrata in Italia dopo avere trascorso il Capodanno e l'Epifania a Bangkok in compagnia del suo nuovo amore, Bastian Muller.

La romana e l'imprenditore tedesco hanno trascorso una romantica vacanza a due in Thailandia accogliendo il 2023 insieme come buon augurio per questo nuovo anno. E Ilary, fanno sapere gli amici, ne aveva davvero bisogno dopo l'ultimo difficile anno, cominciato con il gossip della tresca di Totti e Noemi, proseguito con l'annuncio dell'addio dopo vent'anni insieme e conclusosi con una battaglia legale per il divorzio, che proseguirà a primavera.

Se la storia con Bastian sarà l'inizio di una grande relazione non è possibile saperlo, ma intanto l'imprenditore tedesco sembra avere ridato serenità e felicità alla Blasi. Lo dimostrano le numerose foto e i video condivisi dalla conduttrice sulla sua pagina Instagram nelle scorse ore. Scatti che la immortalano sorridente e spensierata per le vie della vivace Bangkok, in barca destinazione Kho Samui e a cena in uno dei ristoranti più suggestivi della costa thailandese direttamente sulla spiaggia. E tra un selfie e un video, i follower di Ilary hanno potuto sentire anche la voce del suo Bastian. " Darling come on ", le dice l'imprenditore dopo averla ripresa tra la folla in un video che sui social è già diventato virale.