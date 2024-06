"Sono stato aggredito e colpito". Paolo Virzì denuncia ex moglie Micaela e fidanzato per lesioni e violenza privata

Ascolta ora 00:00 00:00

È finita con una denuncia ai Carabinieri la furibonda lite avvenuta tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti lunedì scorso in un locale all'Aventino. Secondo quanto riferito dal Corriere, infatti, il regista toscano avrebbe denunciato l'ex moglie e l'attuale compagno, il personal trainer Claudio Pallitto, per lesioni e violenza privata.

Un vero e proprio colpo di scena visto il comunicato conciliante che Virzì aveva fatto diramare nel tardo pomeriggio del 19 giugno dal suo avvocato Grazia Volo e nel quale il regista usava parole di stima nei confronti dell'ex moglie, confidando di trovare "tutti il modo di risolvere l'incidente". Invece, il regista livornese sembra abbia scelto la via della giustizia.

La denuncia di Virzì

"In mattinata il regista si è presentato alla stazione dei carabinieri per mettere a verbale l'accusa di lesioni e violenza privata. 'Sono stato aggredito e colpito', ha denunciato in sintesi", riferisce il Corriere in merito alla denuncia presentata da Paolo Virzì a seguito della violenta rissa avvenuta lunedì scorso nel locale "L'Insalata ricca", nel quartiere Aventino. Con il passare delle ore e le numerose testimonianze, anche video, raccolte dai Carabinieri, si è delineata con chiarezza la dinamica della furibonda lite avvenuta tra i due ex coniugi.

Cosa è successo nel locale

Tutto sarebbe nato da una frase rivolta dal regista alla figlia, che era con la madre e il nuovo compagno. Un modo per rompere il ghiaccio dopo l'imbarazzante incontro degli ex nello stesso locale, ma l'approccio non sarebbe piaciuto a Pallitto, che avrebbe risposto in malo modo a Virzì. Da qui la situazione pare sia ben presto degenerata tra urla, offese e spintoni. "Abbiamo dovuto chiamare i carabinieri dopo che la lite è salita di tono. I clienti, seduti ai tavoli, sono apparsi seccati e soprattutto spaventati da quanto stava accadendo. Si doveva mettere un punto", hanno riferito i titolari del locale di piazza Albania, dove si è consumata la violenta lite. Quando la notizia è iniziata a circolare in rete e sui principali siti di informazione, Paolo Virzì ha commentato l'accaduto con una nota ufficiale chiedendo "riservatezza" e auspicando una rapida risoluzione della vicenda. Poi la denuncia a sorpresa.

Le accuse e la querela della Ramazzotti

Nel verbale il regista avrebbe riferito di essere stato aggredito con graffi e pugni; violenze fisiche che avrebbero coinvolto anche la figlia maggiore, avuta da una precedente relazione, che era presente nel locale al momento della lite. La giovane sarebbe stata addirittura trasportata in ambulanza all'ospedale per accertamenti e nel verbale di denuncia sarebbe finito anche il suo referto del pronto soccorso.

I militari hanno raccolto molto materiale sulla vicenda, pare anche riprese fatte con il cellulare da alcuni clienti del locale, tutto utile alla procura di Roma, che si occuperà del caso. Secondo quanto riferito dal Messaggero, nelle scorse ore, anche Micaela Ramazzotti avrebbe querelato l'ex marito.