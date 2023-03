"A tanto così dal pubblicare l'audio". Cosa succede tra Alvin e Ilary Blasi

Da giorni si rincorrono le voci del mancato ritorno in televisione di Alvin come inviato della nuova edizione dell'Isola dei famosi. Indiscrezioni circolate nell'ambiente lo volevano ai ferri corti con Ilary Blasi, ma le voci sembravano essere prive di fondamento. Almeno fino a poche ore fa, quando un post pubblicato da Alvin su Instagram ha scatenato il finimondo.

L'Isola dei famosi senza Alvin?

L'ufficialità è arrivata pochi giorni fa: dal 17 aprile tornerà l'Isola dei famosi, il reality di sopravvivenza condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Al fianco della conduttrice, in studio come opinionisti, ci saranno ancora una volta Vladimir Luxuria e la new entry Enrico Papi, che sostituisce Nicola Savino impegnato in altri progetti. Il nome dell'inviato in Honduras, invece, non è ancora stato reso noto ma secondo i beneinformati Alvin non sarebbe stato riconfermato. Non sarebbe la prima volta che il ruolo viene affidato ad altri (vedi Stefano Bettarini e Filippo Magnini) ma tra tutti, Alvin, è sempre stato il preferito del pubblico. La storica amicizia con Ilary, poi, sembrava fare funzionare egregiamente la collaborazione professionale.

Lo strano post di Alvin

Qualcosa, però, dietro le quinte starebbe davvero succedendo tra Ilary e Alvin. Lo si capisce dall'ultimo post Instagram condiviso dall'inviato sulla sua pagina personale, dove ha pubblicato lo screenshot di uno scambio di vocali avvenuto tra lui e la conduttrice. " Sono a tanto così dal pubblicare l'audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca ", ha scritto sibillino sui social Alvin. Ma a fare insospettire il pubblico non è stato tanto il messaggio, che potrebbe essere anche una smentita alle voci di lite, ma gli hashtag scelti: #adessobasta, #masipuò, #dopotutto e #delusione. In particolare, queste ultime due parole hanno suscitato dubbi, facendo pensare che davvero tra Ilary e Alvin i rapporti potrebbero essersi incrinati dopo anni di amicizia.

La reazione dei fan del programma