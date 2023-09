Totti-Blasi, gli ex coniugi disertano la prima udienza: "Prove compromettenti"

Chi si aspettava fuoco e fiamme in aula rimarrà deluso. In tribunale Francesco Totti e Ilary Blasi non si sono presentati. Il giudice non li ha convocati, lasciando ai rispettivi avvocati l'onere di esporre i motivi della richiesta di addebito nel procedimento di separazione. La prima udienza nel processo di divorzio - svoltasi il 20 settembre a Roma - ha visto protagonisti soprattutto i legali del Pupone e della conduttrice dell'Isola dei famosi, che hanno presentato le rispettive memorie difensive contenenti accuse, testimonianze, foto, sms e relazioni di investigatori privati. "Prove compromettenti", riferisce il Corriere, rivelando ciò che è successo all'interno dell'aula. In quei dossier è riassunta la strategia difensiva di Totti e Ilary, che si accusano a vicenda di tradimento per poter vincere la causa e non vedersi costretti a pagare le spese processuali.

Le memorie difensive

Le memorie sono state secretate e il giudice Simona Rossi dovrà ora decidere " quali prove e consulenze ammettere e quali e quanti testimoni ascoltare, rinviando alla prossima udienza l'escussione delle parti ", fa sapere il quotidiano nazionale. Con ogni probabilità sul banco dei testimoni salirà l'attuale compagna dell'ex capitano della Roma, Noemi Bocchi, che per Ilary Blasi e i suoi legali - Alessandro Simeone e Pompilia Rossi - sarebbe la causa della fine del matrimonio con Francesco. L'indiscrezione circola da settimane e nella prossima udienza la 35enne romana potrebbe essere test chiave. Per contro Totti e i suoi avvocati avrebbero chiesto di poter chiamare in aula i fantomatici amanti della conduttrice televisiva (primo tra tutti il personal trainer Cristiano Iovino), dei quali l'ex calciatore avrebbe sms e prove.

La prossima udienza