Lo spot Lgbt di Mengoni all'Eurovision: entra in gara con due bandiere

I pronostici della vigilia la davano favorita e così è stato: la svedese Loreen con il brano "Tattoò" ha vinto l'Eurovision Song Contest 2023 per la seconda volta 11 anni dopo, era il 2012. Al secondo posto si è piazzato il finlandese Käärijä con "Cha Cha Chà", completa il podio l'israeliana Noa Kirel con "Unicorn". Il nostro Marco Mengoni è arrivato quarto ottenendo il premio della critica "Marcel Bezençon Composer Award" per la miglior composizione ma ha destato scalpore per il suo ingresso sul palco con due bandiere, il Tricolore e quella arcobaleno a favore dei diritti Lgbt.

Lo spot in Eurovisione

Nel caso specifico, ha attirato inevitabilmente l'attenzione su di sè per la bandiera che portava sulla mano destra, la "rainbow flag" disegnata dal graphic designer Daniel Quasar: la dedica, mai così chiara, era rivolta alle comunità di colore, ai transgender, ai malati di Hiv e ai morti nelle battaglie per i diritti. Felice, al termine della gara ha dichiarato al Tg1 che il miglior commento ricevuto è stato da parte di un fan che, pur non parlando italiano e non comprendendo appieno il testo della canzone mi ha detto di aver capito " quello che volevi dire, me lo hai trasmesso emotivamente ".

Le dichiarazioni di Mengoni

Il cantante di Ronciglione si è esibito con il brano "Due Vite" che ha sbaragliato la concorrenza all'ultimo Festival di Sanremo. " Devo rivedermi: quando sono sul palco non mi rendo conto di quello che sta succedendo. La vittoria è essere qui, dopo dieci anni con due performer pazzeschi ", ha dichiarato Mengoni a Gabriele Corsi e Mara Maionchi nel rivedere la sua esibizione, undicesimo tra i cantanti in gara secondo la scaletta prestabilita come abbiamo visto sul Giornale.it. Il riconoscimento che ha ottenuto è lo stesso che Mahmood ricevette nel 2019 con "Soldi".

Il profilo Instagram di Mengoni è pieno di "Stories" pre e dopo esibizione: in una di quelle che qualcuno ha girato alla fine si vede il cantante con un paio d'ali di farfalla sulla schiena mentre si trovata nel sottopassaggio assieme ad altri performer al termine della kermesse canora.