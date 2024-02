È stato fregato dai giornalisti…” Pupo entra a gamba tesa sul caso di Geolier

Non si placano le polemiche attorno al Festival di Sanremo e, in particolar modo, si continua a discutere sulla mancata vittoria di Geolier. Il rapper napoletano, dopo una partenza in sordina, pian piano si è fatto apprezzare dal pubblico tanto da vincere la serata delle cover e arrivando persino secondo nella classifica finale. Ma non tutto il pubblico approverebbe l’ascesa del rapper, scatenando un caso che sta popolando ancora oggi le pagine dei giornali. E proprio su questo caso interviene Pupo e lo fa in una recente intervista dove, con toni molto accusatori, si scaglia contro i giornalisti che, in sala stampa sono stati determinanti per la vittoria di Angelina Mango. L’affondo di Pupo fa emerge tutto il suo rancore per un fatto analogo avvenuto nel 2010, anni in cui gareggiò con Emanuele Filiberto.

Le dichiarazioni arrivano da La Zanzara, programma radio condotto da Crusciani e David Parenzo, dove Pupo racconta il suo punto di vista sulla questione. Non analizza la vittoria e sconfitta dei cantanti in gara ma più che altro cerca di far capire agli ascoltatori quanto sia fallace il modo in cui si può eleggere il vincitore della kermesse. “ I giornalisti hanno fregato la vittoria a Geolier – esordisce -. Amadeus però è in buona fede, eppure non ha fatto niente per rivolvere la questione. Ha regalato il potere alla sala stampa di stravolgere il televoto. Io dico che è una porcata, una brutta figura – aggiunge -. Questi signori già dalla prima serata stavano votando e la prima serata non hanno di certo dato percentuali basse a Geolier. L'ultima serata, consci che il popolo avrebbe fatto stravincere quel ragazzo, si sono comportati in maniera scorretta - continua -. Hanno fatto una bruttissima figura e l'hanno fatta fare anche ad Amadeus. Sono convinto che si fidasse di loro e della loro onestà intellettuale ”.