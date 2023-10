Victoria Beckham e l'ombra del tradimento: "Il periodo più difficile della mia vita"

“È stato il periodo più difficile per noi” . Così Victoria Beckham per la prima volta ha aperto il suo cuore, rivelando il dolore provato in seguito alle voci che circolavano sul presunto tradimento del marito David Beckham con la sua assistente, Rebecca Loos, circa vent’anni fa. All’epoca, il fuori classe inglese giocava in Spagna per il Real Madrid. Adesso, l’ex Spice Girls è tornata – senza nasconderne il dispiacere – a parlarne nel documentario Netflix, intitolato Beckham (in uscita oggi), che ripercorre la vita e la carriera dell’ex calciatore dall’infanzia ad oggi; ricordiamo, infatti, che l’imprenditore è attualmente presidente dell’Inter Miami - squadra statunitense – e comproprietario del Salford City.

La notizia del (presunto) tradimento

Era il 2003 quando David Beckham ha lasciato l’Inghilterra per trasferirsi a Madrid dove avrebbe indossato la maglia dei Blancos; allora la coppia aveva già due figli, Brooklyn e Romeo, e Lady Beckham aveva deciso di rimanere a Londra per il bene della famiglia. È per questo che David, rimasto da solo, ha ammesso di avere faticato molto: “Quando mi sono trasferito in Spagna per la prima volta è stato difficile perché ho fatto parte di un club e di una famiglia per tutta la mia carriera, dall'età di 15 anni a quando avevo 27 anni. Mi hanno venduto dall'oggi al domani, il minuto dopo mi sono venduto” . E ancora: “Ero in una città diversa, non parlavo la lingua. Ancora più importante, non avevo la mia famiglia. Ogni volta che ci svegliavamo sentivamo che c'era qualcos'altro... sentivamo entrambi in quel momento che non ci stavamo perdendo ma stavamo annegando” . Poi, un brutto colpo per Victoria: la notizia del presunto tradimento del marito che ha fatto in breve tempo il giro di tutti i tabloid internazionali.

È stato il settimanale britannico News Of The World a rivelare al mondo la presunta relazione con Rebecca Loos, all’epoca assistente del 6 volte candidato al Pallone d’oro. “Sono stati i mesi più difficili della mia vita - ha rivelato Victoria - non mi sentivo più come una coppia” . Nel frattempo, l’ex calciatore ha ammesso di non sapere come i due abbiano fatto a superare la crisi; tuttavia, era importante "combattere per la loro famiglia" , nonostante stessero “annegando” anche a causa del clamore mediatico che li stava travolgendo. È proprio per questo che l’imprenditore ha addirittura confessato di sentirsi “fisicamente male ogni giorno” nel tentativo di salvare il loro matrimonio: “C'erano alcuni giorni in cui mi svegliavo e pensavo: 'Come andrò a lavorare? Come farò ad arrivare a quel campo di allenamento? Come farò a fare finta che non ci sia niente che non va?' Mi sentivo fisicamente male ogni giorno quando aprivo gli occhi, 'Come farò a farlo?”.

Il dolore di Victoria Beckham

"Al 100 per cento" , è la risposta che la stilista dà, mentre cerca di trattenere le lacrime, nel quarto ed ultimo episodio della serie quando le viene chiesto se quella fase del loro matrimonio fosse la più complicata. Poi ha continuato: “È stato il periodo più difficile per noi. Perché sembrava che il mondo fosse contro di noi. Il punto è questo: eravamo uno contro l'altro, se devo essere completamente onesta. Fino a Madrid a volte sembrava che fossimo noi contro tutti gli altri, ma eravamo insieme, eravamo connessi, eravamo l'uno con l'altro. Ma quando eravamo in Spagna, non sembrava che fossimo l'uno per l'altro. E questo è triste . Infine, ha concluso: “Non posso nemmeno dirti quanto sia stato difficile. E come mi ha influenzato” . È a questo proposito che lo stesso David ha riferito: “Non so come abbiamo superato tutto questo, in tutta onestà. Victoria è tutto per me, vederla ferita è stato incredibilmente difficile, ma siamo combattenti e in quel momento dovevamo lottare l'uno per l'altro, dovevamo lottare per la nostra famiglia” .

Il ritorno dei Beckham