Stefano De Martino, ai funerali del padre Enrico anche Belen: il gesto di Emma Marrone

Ci sono lutti che riescono a mettere in secondo piano distanze, incomprensioni e storie finite. È quanto accaduto a Torre del Greco, dove familiari, amici e volti noti del mondo dello spettacolo si sono riuniti per l’ultimo saluto a Enrico De Martino, padre di Stefano, scomparso il 19 gennaio 2026 all’età di 61 anni dopo una lunga malattia.

Le esequie si sono svolte nel pomeriggio del 20 gennaio nella chiesa di San Michele, un luogo profondamente legato alla storia della famiglia, proprio lì, più di trent’anni fa, Enrico e la moglie Mariarosaria avevano celebrato il loro matrimonio. Un cerchio che si chiude, in un’atmosfera di raccoglimento e commozione.

Il dolore composto del figlio

Stefano De Martino è apparso provato, ma sempre vicino alla madre e ai fratelli, Adelaide e Davide. Durante tutta la funzione non ha mai smesso di stringere la mano alla madre, accarezzandola e allungandosi spesso verso i fratelli, in un gesto silenzioso di protezione e sostegno. Nei momenti di maggiore commozione ha indossato gli occhiali scuri, cercando di trattenere le lacrime.

Al termine della cerimonia, il conduttore di Affari Tuoi ha voluto accompagnare il feretro del padre portandolo a spalla. Poche parole, pronunciate con voce rotta dall’emozione, hanno racchiuso tutto il loro rapporto: " È stato il miglior papà ". Un lungo applauso ha poi salutato Enrico all’uscita dalla chiesa.

Belen Rodriguez e Santiago

Tra i presenti anche Belen Rodriguez, arrivata da Milano con il figlio Santiago, 11 anni, il primo nipote di Enrico. La showgirl ha scelto di esserci nonostante la fine del matrimonio con Stefano e i rapporti negli ultimi tempi più distanti, dimostrando come, nei momenti decisivi, la famiglia resti un punto fermo. Belen è apparsa visibilmente commossa, sempre accanto al figlio, in un atteggiamento protettivo e raccolto. Un gesto che non è passato inosservato e che ha raccontato meglio di tante parole il legame che, nonostante tutto, continua a unire i genitori di Santiago.

Il mondo dello spettacolo si stringe attorno a Stefano

Numerosi gli amici e i colleghi presenti per salutare Enrico De Martino e sostenere Stefano. Tra i banchi della chiesa si sono visti Alessandro Siani, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Lanzetta, Antonio Parlati e Antonio Ricci, che ha abbracciato a lungo il conduttore.

La musica ha accompagnato l’addio con grande intensità emotiva, in chiesa hanno risuonato le note di Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone. Peppe Lanzetta ha salutato l’amico con parole poetiche, immaginandolo “ lassù, con Lucio Dalla ”, mentre Giovanni Esposito ha letto una poesia dedicata a Enrico, evocandone una presenza discreta ma costante, “ nascosta in un soffio di vento ”.

Durante l’omelia, il sacerdote ha ricordato Enrico con un riferimento alla sua grande passione: " Ora è libero e danza in cielo l’inno dell’amore e della vita eterna ", parole che hanno toccato profondamente Stefano, ballerino per formazione e carriera.

Il gesto silenzioso di Emma Marrone

Tra i segni di affetto più significativi, anche quello di Emma Marrone. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la cantante si sarebbe recata nei giorni precedenti al funerale a casa dei genitori di Stefano per un saluto privato a Enrico. Un gesto lontano dai riflettori, ma carico di significato.