"Chiara vuole il divorzio, Fedez...". La bomba di Corona sui Ferragnez

Mentre Fedez latita dai social network e dalle presentazioni ufficiali (vedi Lol 3) perdendo follower e anche svariati milioni di euro, Fabrizio Corona alimenta il gossip sulla presunta crisi coniugale. Le foto scattate da Alberto Dandolo pochi giorni fa mostravano chiaramente che tra Fedez e Chiara non è in corso alcuna guerra fredda, mettendo la coppia in una posizione scomoda nei confronti dei fan, che da settimane chiedono spiegazioni sul loro assurdo comportamento. Ora, però, Corona è entrato a gamba tesa sul caso Ferragnez, sostenendo che tra i due la crisi è vera e che l'imprenditrice digitale sarebbe a un passo dal chiedere il divorzio.

L'ex re dei paparazzi è tornato su Instagram dopo mesi di assenza, causa sospensione dell'account da parte degli amministratori della piattaforma. Le rivelazioni su Chiara Ferragni e Fedez, però, sono arrivate dalla sua pagina personale, ma dal gruppo Telegram che Corona ha aperto per parlare senza filtri e senza timori di censura dei gossip più pruriginosi. Dopo Totti e Ilary, Fabrizio non ha perso l'occasione per dire la sua sulla coppia del momento, Fedez e Chiara, che dal giorno dopo la finale del festival di Sanremo non si mostrano più insieme, salvo pubblicare la foto di due mani congiunte come a dire: pace fatta. Peccato che poi i due sul web non si siano mostrati più insieme. Male, anzi malissimo per una coppia social, nata e cresciuta su Instagram.

Le rivelazioni di Corona: "Lei vuole il divorzio"

" Le acque in casa Ferragnez si sono tutt'altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio" avrebbe fatto sapere Fabrizio Corona su Telegram (come riferito da Fanpage.it), proseguendo: "A farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo ". L'ex re dei paparazzi sostiene, dunque, che l'influencer avrebbe le idee chiare sul futuro della coppia, mentre Fedez si sarebbe fatto sopraffare dalla depressione e il sintomo della balbuzie sarebbe un segnale eloquente.

Gli interessi economici in ballo