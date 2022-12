Gli strani post, l'ex fidanzata e la canzone in arrivo. Fabio Rovazzi torna a fare parlare di sé

Dopo il successo con i suoi tormentoni estivi sembrava che Fabio Rovazzi avesse deciso di dire addio alla musica per concentrarsi sulle produzioni video e sul cinema. Ma proprio quando non te lo aspetti eccolo tornare con un nuovo singolo, "Niente è per sempre". Un titolo che ha fatto subito pensare alla recente rottura di Rovazzi con l'ex fidan Karen Kokeshi. E il gossip ha preso il sopravvento.

Da oltre un anno Rovazzi non pubblicava nuova musica. "La mia felicità", il brano scritto e cantato in coppia con Eros Ramazzotti a metà giugno 2021, aveva decretato lo stop all'attività musicale dell'artista. Ma che qualcosa stesse per succedere lo si era intuito dai social. Da giorni Rovazzi pubblicava sulla sua pagina Instagram strani post legati al passato e senza alcuna descrizione. Foto di coppie scoppiate (Albano Carrisi e Romina Power e Ilary Blasi e Francesco Totti su tutti), di celebrity venute a mancare o semplicemente di oggetti vintage. E addirittura una vecchia immagine di lui insieme a Fedez, quando ancora la loro amicizia non era arrivata al punto di rottura (anche se ora si sono riavvicinati). Immagini condivise quasi a caso, ma che con la casualità non avevano nulla a che fare. Anzi.

Il singolo parla dell'addio tra Rovazzi e Karen Kokeshi?

Tutto era studiato per lanciare la sua nuova canzone, che sarà ascoltabile in anteprima radiofonica il 1° gennaio e poi scaricabile ufficialmente dal 3 gennaio. Al centro dell'attenzione, al di là della musica, c'è però il legame tra il brano e la fine della relazione con Karen dopo oltre due anni di relazione. "Niente è per sempre" potrebbe essere riferita, infatti, anche all'addio tra Rovazzi e la sua ultima compagna. Mesi fa la coppia si era detta addio, comunicando la decisione con una storia su Instagram: " Cinque mesi fa io e Karen ci siamo lasciati d’accordo, insieme, senza farci del ‘male’; e ci tengo a sottolineare che non è finita per un motivo particolare. Semplicemente: a volte le storie d’amore finiscono ".