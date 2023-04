"Lo stringeva al petto prima di morire". Le lacrime di Paolo Brosio per la madre

Non si placa il dolore di Paolo Brosio per la scomparsa della madre Anna. La donna è deceduta nella notte tra il 17 e il 18 aprile all'età di 102 anni nella clinica San Camillo di Forte dei Marmi, dove era ricoverata da giorni in seguito a un malore. L'annuncio della morte era arrivato in diretta a Mattino Cinque per bocca di Federica Panicucci e poco dopo il giornalista e conduttore televisivo aveva affidato ai social un breve messaggio.

A due giorni di distanza dal grave lutto che lo ha colpito, Paolo Brosio è tornato sui social network per ringraziare i media e la stampa, oltre agli amici e ai fan, per l'affetto a lui dimostrato per la scomparsa della madre: " Mamma è volata in cielo e qui in terra c'è un gran baccano ", ha esordito il giornalista nelle storie del suo profilo Instagram, proseguendo con la voce rotta dalla commozione: " Grazie di cuore. I vostri messaggi e le vostre condoglianze sono come balsamo sul mio cuore trafitto e spaccato a metà" .

Gli ultimi istanti di vita della madre

Nel descrivere il suo profondo dolore per la scomparsa della donna, che è stata una figura chiave nella sua vita, Brosio ha raccontato degli ultimi istanti di vita della signora Anna, come a volersi liberare di un peso troppo grande da sostenere da solo. Se al Tirreno, pochi giorni fa, il popolare conduttore aveva confessato di avere visto la madre morire in diretta in videochiamata, su Instagram Brosio ha fatto un'altra toccante rivelazione, mostrando il cucciolo di pezza, che la famiglia le aveva regalato poco tempo fa: " Glielo abbia regalato quando è morto Bobo e lei se lo teneva stretto stretto al petto in ospedale poco prima di morire. Questa era la mia mamma, la mamma un po' di tutti ".