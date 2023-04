"E' in ospedale". La risposta di Brosio gela la Panicucci in diretta

Paolo Brosio ha scoperto del ricovero in ospedale della madre ultracentenaria in diretta tv. Il giornalista era in collegamento con Mattino Cinque per parlare del caso della Madonna di Trevignano e della presunta veggente Gisella Cardia, quando ha saputo che sua mamma era stata colpita da un malore.

Tutto è accaduto in pochi minuti, quando il dibattito era quasi concluso. Paolo Brosio era in collegamento con lo studio e Federica Panicucci stava chiedendo delucidazioni su quanto stava accadendo sul lago di Bracciano, dove centinaia di fedeli si erano riuniti per assistere alla presunta lacrimazione della statua della Madonna. Il giornalista è apparso subito distratto poi, mentre la conduttrice gli stava ponendo alcune domande, ha cominciato ad armeggiare con il suo cellulare, distogliendo lo sguardo dalla telecamera. A quel punto la conduttrice ha pensato bene di fargli notare la cosa.

Cosa è successo durante il collegamento

" Ma stai guardando il cellulare Brosio? Ti ha scritto la veggente? ", ha chiesto divertita Federica Panicucci, ma la replica del suo inviato l'ha praticamente gelata: " No, sono molto triste perché mia mamma non è stata bene e io invece sono qua. Sono molto angosciato. Quindi non c'entra niente, purtroppo è in ospedale ". Il giornalista ha poi spiegato: " Io sono qua a centinaia di chilometri di distanza e lei è ricoverata nel reparto di medicina d'urgenza all'ospedale Versilia. Io sono veramente triste e angosciato, però sono qui a lavorare. " E la Panicucci lo ha invitato a raggiungere la madre a Lucca per starle vicino: " Vai da lei, l'abbracciamo forte ".

Tra poche ore Anna Marcacci in Brosio compirà 102 anni (il 7 aprile, ndr) ma sulle sue condizioni di salute non si sa ancora niente. La donna dovrebbe essere ancora ricoverata presso l'ospedale Versilia, ma i motivi e lo stato del ricovero non sono stati resi noti da Paolo Brosio, che nel frattempo è tornato sul piccolo schermo in occasione dell'ospitata a Oggi è un altro giorno. Lo scorso ottobre la madre del giornalista, che è apparsa con il figlio più volte in televisione, era stata ricoverata in ospedale in seguito a un grave attacco di cuore e difficoltà respiratorie connesse, ma era riuscita a superare il malore, potendo dare ritorno a casa. Non è escluso, dunque, che si possa trattare dello stesso tipo di problema.