Sanremo 2023, ecco chi sono i 22 big in gara

Non si può certo dire che Amadeus non abbia creato hype attorno alla prossima edizione di Sanremo 2023. Il direttore artistico è riuscito a trasformare in evento anche l'annuncio dei Big in gara nella prossima edizione del Festival, che si terrà al teatro Ariston dal 7 all'11 febbraio 2023. Come aveva già svelato sui social network, il conduttore è apparso nell'edizione delle 13:30 del Tg1 e ha snocciolato, uno dietro l'altro, i nomi dei concorrenti in gara.

Il collegamento esterno non è stato dei più fortunati, però, almeno all'inizio. La giornalista ha provato a dare la linea a Amadeus in avvio di telegiornale ma qualcosa non ha funzionato e il direttore artistico è rimasto in video in silenzio per alcuni istanti. Il collegamento è stato così rinviato e quando è stato ripristinato Amadeus non ha perso tempo a fare i nomi.

I concorrenti in gara

Saranno ventotto gli artisti della scena musicale italiana che si contenderanno la vittoria della 73esima edizione di Sanremo 2023: ventidue artisti già affermati più sei giovani, che usciranno dalla finale di Sanremo Giovani in programma il 16 dicembre. " Tre giovanissimi in più rispetto alla precedente edizione ", ha tenuto a precisare Amadeus, spiegando di avere innalzato la quota young, cosa mai successa.

In gara ci saranno dunque: Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce e Dimartino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassman, I cugini di campagna, Mr Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, LDA, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante e Ultimo. Un elenco accattivante soprattutto per le radio che vedrà in gara artisti all'esordio (come Ariete, Lazza e Mara Sattei) e altri, come Marco Mengoni, Anna Oxa e Colapesce Dimartino, che tornano dopo una lunga assenza dall'Ariston.

Prime prove tecniche