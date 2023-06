"Su le mani...". La risposta della cognata di J-Ax al video di Luis Sal

Esattamente un anno fa (era maggio 2022) Fedez e J-Ax annunciavano la loro reunion. Dopo anni di lontananza dovuta a una lite, che li aveva portati a troncare ogni rapporto sia personale che professionale, i due rapper si erano riappacificati e avevano deciso di superare i vecchi dissapori nel nome dell'amicizia. " Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio ", avevano detto su Instagram, mostrandosi di nuovo insieme. Ma sui motivi dell'amicizia finita in bagarre - con rancori e beghe economiche - nessun commento.

A distanza di tempo lo schema Fedez si è riproposto con Luis Sal e gli altarini sono venuti a galla con il commento piccato della cognata di J-Ax proprio sull'ultima amicizia di Fedez finita in mano agli avvocati. Dopo il video-replica pubblicato da Luis Sal - nel quale lo youtuber ha risposto punto per punto alle dichiarazioni e alle accuse dell'ex amico Fedez - Jill Nizzotti, moglie del rapper Grido, al secolo Luca Paolo Aleotti, ex membro dei Gemelli DiVersi e fratello di J-Ax - ha condiviso nelle storie del suo account Instagram due messaggi sibillini che sembrano riferirsi proprio alla rottura che J-Ax visse con Fedez anni fa.

Fedez, cosa ha scritto la cognata di J-Ax

Jill Nizzotti ha postato il video dello spezzone, in cui Luis Sal prende in giro il marito di Chiara Ferragni con il fantomatico "Dillo alla mamma, dillo all’avvocato", scrivendo "karma is your checks about to bounce" (citazione del brano "Karma" di Taylor Swift) e aggiungendo la scritta "avvocatoooo". Poi in una seconda storia ha scritto la frase "Su le mani Papete!" in segno di approvazione. La reazione della cognata di J-Ax la dice lunga su cosa può essere successo al riparo da occhi indiscreti tra Fedez e J-Ax, quando i due presero le distanze. Quello che sarebbe successo con Fabio Rovazzi nello stesso periodo e quello che è avvenuto negli ultimi mesi con Luis Sal. Insomma quello che può essere definito lo "schema Fedez", che si ripropone ciclicamente e che lo vede prendere le distanze da tutti i suoi amici, una volta che questi diventano sui collaboratori.