"Il suo pitbull ha azzannato mia figlia". In tribunale la disputa tra influencer

Si erano giurate reciproco aiuto, tatuandosi la stessa scritta "promise" sulla mano. Eppure, Tara Gabrieletto e Chiara Camerra sono finite l'una contro l'altra in tribunale per colpa del pitbull dell'ex tronista di Uomini e donne. Nel 2020 l'animale, un esemplare di dieci anni, ha aggredito la neonata della Camera, che all'epoca dei fatti aveva solo un anno, sfigurandola permanentemente. E l'amicizia tra influencer si è dissolta tra camere di ospedale, aule di tribunale, accuse e recriminazioni.

L'aggressione alla bambina

I fatti risalgono ai giorni prima di Natale 2020. Il periodo nel quale Tara Gabrieletto, storico volto di Uomini e donne, aveva annunciato la separazione dal marito, Cristian Gallella, conosciuto proprio negli studi del programma televisivo. L'ex tronista aveva organizzato un pranzo a casa sua con gli amici di sempre e tra loro c'era anche l'influencer Chiara Camerra con i due figli, 3 anni e 1 anno. Mai nessuno si sarebbe immaginato cosa sarebbe accaduto nel giro di pochi minuti. " Stavo dando il biberon a mia figlia, mi giro per prendere una tazzina e sento un ringhio. Quello che vedo è agghiacciante. Il cane aveva azzannato la faccia della bambina e la stava sbattendo in qua e in là come una bambola di pezza", ha raccontato la Camerra al Corriere. Tra le urla e lo choc, l'influencer strappa via la piccola dalle zanne del pitbull e soccorre sua figlia: " Ho preso uno strofinaccio da cucina per fermare il sangue che usciva da tutte le parti, il cane le aveva strappato mezza faccia, aveva tagli sulla testa e sulla fronte, non so come ho fatto a non svenire ".

Danni permanenti

Madre e figlia corrono in ospedale e la bambina viene trasferita in terapia intensiva per poi essere sottoposta a una serie di delicati interventi di chirurgia maxillo-facciale, che vedono impegnati a più riprese chirurghi plastici e oculisti nel tentativo di limitare i danni dell'aggressione. Il danno, però, è permanente - riconosciuto dal tribunale al 30% - e oggi la piccola ha cicatrici visibili che solo con la crescita, forse, si attenueranno. Ed è qui che inizia la disputa tra le ormai ex amiche. " Tara mi ha dato il suo avvocato. Io in quelle settimane di emergenza Covid ero sempre in terapia intensiva dalla bambina e non avevo la testa per pensare ad altro. E così sono trascorsi i novanta giorni per poter fare querela e una causa penale ", ha dichiarato Chiara Camerra sentendosi presa in giro dall'amica e rivolgendosi a un altro avvocato.

La sentenza e la sorte del cane