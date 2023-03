"Questa...", "Porta rispetto". Scintille tra Orietta Berti e Antonella al Gf Vip

Micol Incorvaia accede alla finale del Grande fratello vip. Nell'ultima diretta del reality, il pubblico ha conosciuto il nome della seconda finalista del programma dopo quello di Oriana Marzoli. Alfonso Signorini ha chiamato in studio tre protagoniste di questa edizione - Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon - per comunicare loro il nome della seconda finalista. In studio le tre gieffine hanno avuto modo di parlare e confrontarsi con le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Ma se da una parte Micol e Sonia hanno avuto una discussione civile, non altrettanto è accaduto tra Antonella e Orietta e il video del loro scontro televisivo è diventato virale sui social network.

Cosa è successo in studio

Alfonso Signorini ha invitato Antonella a parlare apertamente con Orietta, suggerendole di togliersi qualche sassolino dalla scarpa viste le numerose critiche ricevute dalla cantante sulla sua storia d'amore nella Casa con Edoardo Donnamaria. Ma l'influencer è apparsa titubante: " Non mi vuole vedere questa. Che posso dire?". A cominciare è stata dunque Orietta, che ha parlato del suo comportamento con Edoardo: "L'ho sempre apprezzato, ammirato e rispettato però tu lo trattavi come uno zimbello, un cagnolino e a me questa cosa non andava giù. Nella vita ho sempre ammirato le persone educate, che si guadagnano la pagnotta con un sorriso" . Già in altre puntate la Berti aveva criticato l'atteggiamento di Antonella, ma mai faccia a faccia in studio.

"Più rispetto meno arroganza"

Antonella ha provato a replicare: " Non capisco tutto questo accanimento ". Ma l'opinionista ha proseguito decisa: " Lavoro in questo ambiente da anni e l'ho fatto solo con l'educazione e il rispetto per gli altri. Non ho mai prevaricato nessuno né con le parole né con l'insolenza e a 80 anni sono ancora qui. Guadagnati la pagnotta col rispetto non con l'arroganza". In studio il pubblico ha applaudito alle parole di Orietta Berti, ma Antonella si è risentita: "A farmi dare della maleducata non ci sto Alfonso. Lei non vedeva l'ora di attaccarmi ". Ma poi il conduttore è riuscito a riportare la calma in studio e i riflettori si sono accesi su Nikita. Sul web, però, il popolo dei social si è diviso tra chi parteggia per Antonella e chi la pensa come Orietta. Ma intanto il video dello scontro ha raggiunto un milione di visualizzazioni.