"Quel tentativo...". Hunziker e Trussardi: è la rottura definitiva?

La storia tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi potrebbe essere davvero ai titoli di coda. Nelle ultime settimane i fan della coppia avevano sperato in un ritorno di fiamma dopo la pubblicazione di alcune foto, che li ritraevano a cena insieme sorridenti e complici. Invece sembra che l'idillio sia durato poco, anzi pochissimo. Giusto il tempo di qualche paparazzata.

" Il tentativo di riappacificazione con Michelle non è andato a buon fine" riferisce il settimanale Chi, nell'articolo dedicato alla gravidanza di Aurora Ramazzotti. La showgirl svizzera e il rampollo di casa Trussardi avrebbero dunque deciso di rimanere separati e il ritorno di fiamma si sarebbe spento in brevissimo tempo. Dai diretti interessati non arrivano né conferme né smentite ma i fatti mostrano che Michelle è concentrata sulla figlia Aurora e sul lavoro.

Per il ponte dell'Immacolata la Hunziker è partita alla volta della sua amata Svizzera e sta trascorrendo il fine settimana a Saint Moritz. Con lei c'è Ilary Blasi e il nuovo compagno Bastian, ma sulla neve la conduttrice è arrivata per motivi di lavoro e promuovere il turismo svizzero. Eppure fino a poche settimane fa, sulle montagne la Hunziker era fuggita proprio con Tomaso nel tentativo di rimettere insieme i cocci di un matrimonio rottosi lo scorso gennaio con l'addio ufficiale a mezzo stampa.

Le cene e le notti trascorse assieme (documentate sempre dalla rivista di Alfonso Signorini) non avrebbero, però, sortito l'effetto desiderato e Chi fa sapere che i due sono distanti non solo fisicamente (lui a Milano e lei a Saint Moritz) ma anche sentimentalmente. In effetti l'imprenditore bergamasco, poche settimane fa, aveva messo le mani avanti smentendo in un certo modo il riavvicinamento con l'ex moglie: " Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie" . E gli ultimi movimenti della coppia sembrano confermarlo.