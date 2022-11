Trussardi rompe il silenzio: "Angiolini? Non è una persona perbene"

Dieci mesi fa Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker annunciavano la separazione. Da allora si è detto di tutto: sulle presunte frequentazioni dell'imprenditore, sul flirt estivo della conduttrice con l'ortopedico Giovanni Angiolini, sui tradimenti e sulle ripicche. Ma ora, a distanza di tempo, la coppia sembra essere intenzionata a riprovarci per questo Trussardi ha deciso di rompere il silenzio, parlando senza filtri di quanto avvenuto dall'addio a Michelle a oggi.

" Mi trovo mio malgrado a gestire una comunicazione 'pop' che si addice poco a un imprenditore e di più a un personaggio noto o dello spettacolo, realtà alle quali non appartengo", si è sfogato Tomaso Trussardi parlando con il Corriere della Sera, che già lo aveva intervistato subito dopo l'annuncio della rottura. Questa volta, però, è impossibile per Trussardi non mettere i puntini sulle i "per il bene della serenità familiare ".

Il ritorno di fiamma

A convincere l'imprenditore bergamasco a rompere il silenzio sarebbe stato il riavvicinamento con l'ex moglie. Il settimanale Diva e donna ha pubblicato in copertina le foto dell'ultimo weekend romantico che Michelle e Tomaso hanno trascorso insieme, in occasione del ponte di Ognissanti. La coppia si è concessa qualche giorno in montagna lontano da gossip e rumor e le immagini pubblicate dalla rivista - tra baci e abbracci - non lascerebbero dubbi sull'amore ritrovato e già anticipato dalla rivista Chi. Lui, però, frena gli entusiasmi: " Io e Michelle siamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno per le nostre figlie ".

Dopo Michelle nessuna donna

In questi dieci mesi nel cuore di Tomaso Trussardi c'è sempre stata l'ex moglie. Benché le riviste di gossip abbiano parlato di frequentazioni e flirt con diverse figure femminili (una delle quali legate anche a Uomini e donne), il rampollo di casa Trussardi ha smentito categoricamente: " Non c'è stata e non c'è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da Michelle. Dopo una storia così importante non si può ricominciare come se niente fosse ".

La scorrettezza di Giovanni Angiolini

Chi invece ha provato a ricominciare è stata Michelle, che a aprile è uscita allo scoperto mostrandosi accanto al chirurgo ortopedico Giovanni Angiolini, al quale è rimasta legata fino a fine agosto. Secondo quanto raccontato da Trussardi, l'ex gieffino si sarebbe insinuato nella crisi di coppia e nei suoi confronti Tomaso non ha usato parole di riguardo: " Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo una persona perbene ".

Pettegolezzi e strumentalizzazioni