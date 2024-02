"T'ho lasciato qua e ti ritrovo". Lo sfottò di Sabrina Ferilli a Amadeus

Sabrina Ferilli è tornata al festival di Sanremo due anni dopo la sua esperienza da co-conduttrice e sul palco del teatro Ariston ha ritrovato Amadeus nei panni di conduttore e direttore artistico. L'occasione giusta per punzecchiarlo subito dopo avere sceso l'insidiosa scalinata dell'Ariston. "Come t'ho lasciato t'ho ritrovato", ha scherzato l'attrice romana nel corso della terza serata, ironizzando sulla lunga serie consecutiva di Festival messa a segno dal presentatore.

Dopo avere raccolto l'applauso del pubblico presente in platea e in galleria, la Ferilli è partita in quarta, sottolineando uno dei difetti dei Festival firmati Amadeus: le lunghissime dirette. "Lo so sono serate pesanti queste", ha ironizzato l'attrice rivolgendosi agli orchestrali e poi a Amadeus: "Tu fai fare gli straordinari a tutti". Il conduttore l'ha portata al centro dell'Ariston e poi le ha dato nuovamente il benvenuto sul palco, che nel 2022 la vide protagonista con tanto di polemica annessa per un'imprecazione pronunciata in un fuorionda della finalissima. "Io non mi fido tanto di chi ha il nasetto lungo", ha detto l'attrice romana, punzecchiando ancora una volta Ama.

La sua presenza all'Ariston è stata l'occasione per presentare la sua nuova fiction, "Gloria", la prima in Rai dopo tanti anni a Mediaset. La serie, che la vedrà in un ruolo inedito decisamente più "trasgressivo e scorretto", ha assicurato lei, è stata una sfida vinta, che il pubblico potrà vedere per tre lunedì consecutivi a partire dal 19 febbraio. Ma tornare all'Ariston senza parlare del Festival e dello show non sarebbe stato possibile e Sabrina Ferilli ha ricordato così la sua esperienza di conduttrice a Sanremo 2022. "Sono contenta di essere tornata. Due anni fa lavoravo quindi ero agitata. Adesso è come una visita dai parenti, mancano le pastarelle ma il clima e quello".

L'ospitata è proseguita con la gag sul figlio di Amadeus, in prima fila insieme alla madre Giovanna. "Due anni fa ho fatto Sanremo per lui, raccomandata ufficialmente dal figlio di Ama", ha scherzato la romana, che poi è tornata a vestire i panni di co-conduttrice, almeno per pochi minuti, annunciando l'arrivo sul palco di Dargen D'Amico. E a quel punto la battuta sul sovraffollamento di conduttori le è venuta spontanea: "Ma perché tutta 'sta gente per presentare uno? Il tre è pitagorico?!". Una