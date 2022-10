La foto sui social e quel commento. Wanda e Icardi di nuovo insieme?

È tornato il sereno tra Wanda Nara e Mauro Icardi? A giudicare dalle ultime foto pubblicate dai due argentini sui social network pare proprio di sì. Dopo giorni di accuse, critiche e frecciate l'imprenditrice e il calciatore hanno sotterrato l'ascia di guerra per il bene della figlia Isabella, che ha festeggiato 6 anni a Istambul, dove gli Icardi si sono trasferiti visto l'impegno dello sportivo con il Galatasaray.

La famiglia si è riunita per celebrare la ricorrenza della più piccola di casa che, per l'occasione, ha ricevuto in regalo una doppia festa prima con i nuovi compagni di scuola e poi a casa con i fratelli e mamma e papà riuniti. " Abbiamo concluso così il compleanno di Isi in Turchia, la mia bambina non potrebbe essere più felice. Dalla mattina che viaggio con il camion pieno di palloncini, colazione con i suoi amici, giochiamo con la sua nuova casa delle bambole e ceniamo in famiglia con la sua seconda torta come lei voleva, due torte. Spero che tu viva una vita piena di sogni e spero di poter realizzare tutti i tuoi sogni o accompagnarti a realizzarli ti amo farfalla mia ", ha scritto Wanda sul web, celebrando Isabella.

Difficile sapere se la reunion sia dovuta a esigenze familiari o al tentativo di ricucire un rapporto in crisi da mesi. Ma intanto le foto comparse sulle pagine Instagram di Mauro Icardi e Wanda Nara hanno infiammato il web. I fan della coppia hanno applaudito alla ritrovata armonia e lo scambio di like non è sfuggito all'occhio attento degli internauti. Il cuoricino di Maurito ai post di Wanda e il commento di lei alle foto condivise da Icardi sul suo profilo fanno bene sperare i loro estimatori. Dietro alla momentanea serenità, però, rimangono i tradimenti, le ripicche e tutto quello che è stato detto e fatto negli ultimi trenta giorni. La Nara sembra vere un feeling particolare con il rapper L-Gante (del quale si è detta innamorata) e ha addirittura confessato di avere paura di Icardi per il suo atteggiamento morboso. Per contro lui ha parlato di ricatti e ha negato a più riprese che sia in corso una separazione da Wanda. Per qualcuno, dunque, la guerra sarebbe pronta a ricominciare sul fumo delle candeline della torta di compleanno.