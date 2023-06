"Ti volevo in un mio film". Ma Elodie ignora Barbareschi

Si scrive "ghosting", si legge fare finta di niente. O anche ignorare. È quello che ha fatto Elodie con Luca Barbareschi che, giorni fa, aveva commentato un post su Facebook della cantante. Nessuna polemica, semmai una proposta di lavoro avanzata dall'attore e regista, che Elodie ha deciso, però, di ignorare scatenando molteplici reazioni da parte degli internauti.

L'artista nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi è molto attiva sui social network e spesso è testimonial di prodotti e marchi. L'ultimo post #adv, che ha pubblicato su Facebook dedicato a una nota marca di condom, ha catturato l'attenzione del pubblico e anche di alcuni personaggi noti. Tra questi ultimi c'era Luca Barbareschi, che ha sorpreso tutti con un commento particolare. " Ti volevo in un film come protagonista ma non mi hai mai voluto incontrare. Peccato!! Sei fantastica!" , ha scritto l'attore e regista romano, svelando di avere provato a scritturare Elodie per un film prodotto da lui, ma di non avere ricevuto una risposta entusiasta dalla cantante. Anzi.

Secondo quanto riferito da Barbareschi, Elodie si sarebbe rifiutata di incontrarlo - forse per un provino - senza un reale motivo. Invece di replicare, però, la fidanzata di Iannone ha preferito glissare e non ha risposto al produttore, che in realtà ha speso solo parole di elogio nei suoi confronti. L'indifferenza di Elodie nei confronti di Barbareschi non è passata inosservata ai più attenti e i commenti sotto al post si sono sprecati. " Elodie che fa ghosting a Barbareschi, si vola", ha scritto un utente su Facebook, mentre un altro ha commentato: "Elodie intelligente a non risponderti".

Qualcuno invece si è soffermato sulla buona educazione: " Domandare è lecito, rispondere è cortesia Elodie, su via ". Mentre per un'altra utente il ghosting fatto da Elodie a Barbareschi è apparso una chiara presa di posizione vista la recente polemica su Barbareschi e il #metoo. " Ma cosa volete che gli risponda, lui si commenta da solo. Lei è stata una signora a non considerarlo ".

Per altri, infine, si tratterebbe di un'occasione mancata. In effetti, la prestazione in "Ti mangio il cuore", primo film da protagonista di Elodie, l'ha portata alla ribalta della scena cinematografica e Barbareschi, che negli anni ha prodotto e diretto alcuni film e fiction di grande interesse, avrebbe potuto spalancarle le porte della tv. Ma si tratta di scelte.