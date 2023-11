"Vorrei solo..." poi il silenzio su Ilary Blasi: Francesco Totti dopo il documentario Netflix

“Vorrei solo che trovassimo un equilibrio”. Erano state queste le parole di Francesco Totti a proposito dell'ex moglie Ilary Blasi, qualche settimana fa nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera, quando ancora non era consapevole del polverone mediatico che si sarebbe alzato – oltre ai riflettori già puntati fortemente dopo l'annuncio della loro separazione – a seguito di Unica, il docufilm Netflix sulla conduttrice. Così, mentre Unica sta letteralmente spopolando su Netflix, posizionandosi al primo posto nella top 10 dei film più visti nelle ultime ventiquattr'ore in Italia (senza tenere conto anche dell’incredibile scalpore creatosi sui social), l’ex numero 10 della Roma sceglie la via del silenzio.

Il silenzio di Francesco Totti

Nessun commento, dichiarazione o intervista; l’ex capitano della Roma ha optato per l’indifferenza. Il motivo? Probabilmente la volontà di esprimere la propria opinione direttamente in tribunale. Proprio il 4 dicembre, infatti, è prevista la prima udienza della causa sui "famosi" Rolex, in cui ne verrà decisa la proprietà, e non più soltanto il possesso. Per il 24 gennaio del 2024, invece, è stata fissata quella del divorzio.

Nel frattempo, il Pupone – secondo fonti molto vicine a lui – sarebbe rassegnato, ma sereno e intenzionato ad ignorare le frecciate della conduttrice. Totti avrebbe visto il trailer di Unica, prima di partire per la Cina, a Wuhan, in occasione dell'All Star Game con Roberto Baggio e altri miti del calcio come Rivaldo, Kakà e Seedorf e così, avrebbe commentato: “Faccia e dica quello che vuole”. Al momento, il Capitano è sommerso dagli impegni lavorativi in quanto è richiestissimo da aziende e sponsor; inoltre, per lui si aprirebbe anche l’ipotesi di un posto nello staff della Nazionale, dopo la tregua con il mister Luciano Spalletti. In tutto ciò, non possiamo non menzionare la sua nuova compagna, Noemi Bocchi con cui – nonostante le voci su una presunta crisi – il calciatore sarebbe felice.

Gli attuali rapporti con Ilary

Al momento i due non si parlano. L’ex giallorosso è stato anche assente alla festa dei diciotto anni di Cristian, il 6 novembre, organizzata proprio da mamma Ilary. Centrale è ancora la questione del caffè, Ilary in Unica lo accusa – tra le lacrime – di averla tradita. Tuttavia, nell’ormai celebre intervista al Corriere della Sera – risalente al settembre del 2022 - Totti aveva spiegato di essere arrivato alla rottura con Ilary e di avere, quindi, intrapreso una nuova relazione con Noemi, soltanto dopo aver scoperto che la Blasi frequentava altri uomini. In particolare, si faceva riferimento al personal trainer della conduttrice, Cristiano Iovino, grazia anche alla complicità e all’aiuto della parrucchiera e amica di Ilary, Alessia Solidani.

Ci sarebbero delle prove importanti contro Ilary nella corposa memoria presentata al giudice dal suo avvocato Antonio Conte. Particolare attenzione sull’accusa rivolta al Pupone di volere imporre all’ex moglie di lasciare il lavoro; di questo, Totti parlerà probabilmente con i giudici.