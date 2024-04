Totti e Ilary di nuovo in tribunale. Ecco quando i due ex si scontreranno e cosa succederà

Sarà una primavera di fuoco per Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo un lungo periodo di silenzio, dove entrambi hanno condotto le loro nuove vite lontano dai gossip e dal clamore mediatico, i due ex coniugi si apprestano a tornare in aula per darsi battaglia sulla proprietà dei famosi Rolex e sul divorzio. Come riferito dalla rivista Gente, il Pupone e Ilary si affronteranno di nuovo in tribunale a Roma prima il 19 aprile e poi il 31 maggio, nei due procedimenti giudiziari, nei quali sono contrapposti. Fonti vicine a Totti riferiscono che lui è pronto a dare battaglia a Ilary per vincere entrambe le cause, ma l'ultima parola spetterà ai giudici.

Il processo per i Rolex

L'ex capitano della Roma e l'ex moglie dovranno comparire davanti al giudice del tribunale civile, Francesco Frettoni, la prossima settimana. L'ufficiale giudicante dovrà stabilire di chi sono i quattro preziosi Rolex - che hanno un valore economico che oscilla tra 400mila e 800mila euro - che sono stati provvisoriamente messi in una cassetta di sicurezza comune, proprio per volontà del giudice. L'udienza del 19 aprile potrebbe essere l'ultima del procedimento e potrebbe vedere assegnare la proprietà all'uno o all'altro coniuge. "Totti è sicuro di vincere", riferisce Gente che spiega: "Ha conservato scontrini, assegni e documenti intestati che non lascerebbero dubbi sulla proprietà".

L'udienza per il divorzio

La delicata questione del divorzio sarà invece affrontata nell'udienza del 31 maggio. In quell'occasione Ilary Blasi e Francesco Totti si presenteranno in aula presso il tribunale di Roma a circa un anno di distanza dall'ultima volta. È probabile che i due ex coniugi vengano ascoltati dal giudice Simona Rossi, ma ciò che è certo è che gli avvocati delle rispettive parti depositeranno gli elenchi dei testimoni. Un passo cruciale per il processo. A quel punto il giudice stilerà un calendario delle udienze - da calendarizzare tra l'estate e l'inverno - per ascoltare i testimoni citati da Totti e Ilary. Persone vicine all'ex calciatore riferiscono al settimanale Gente che "Totti ritiene di avere qualche prova che possa dimostrare almeno un'altra relazione extraconiugale precedente a Noemi". Un uomo misterioso che non è Cristiano Iovino, che Totti ha già inserito nella lista dei suoi testimoni. Chi è il secondo presunto amante della Blasi rimane un mistero. Fabrizio Corona aveva fatto un html" data-ga4-click-event-target="internal">altro nome mesi fa, ma la vera identità dell'altro testimone "chiave" si scoprirà solo il 31 maggio.