Il tour de force di Harry per l’incoronazione: tutto in 24 ore

Il prossimo 6 maggio si prospetta una giornata piena per il principe Harry: avrà luogo l’incoronazione di suo padre a Westminster Abbey, ma sarà anche il compleanno del principe Archie. Il duca non vorrebbe mancare a nessuno dei due appuntamenti, così volerà da Los Angeles a Londra e poi tornerà a casa in 24 ore. Un vero tour de force, mentre Meghan resterà a casa con i bambini, a progettare il suo futuro tra beneficenza, podcast e blog.

Diviso tra due mondi

L’incoronazione di Re Carlo III e il compleanno del principino Archie. Due eventi importanti nella stessa giornata, il 6 maggio 2023. Harry ha di fronte a sé 24 ore che rappresentano una specie di bilancia su cui sono poste due delle persone più care della sua vita. Impossibile scegliere, perché vorrebbe dire rinunciare non solo a un evento, ma a una parte di cuore (al di là di contrasti e faide familiari). Ed ecco che il principe Harry appare sempre più diviso tra due mondi, tra due realtà, tra il passato e il presente che non sono mai davvero separati, anche se si sceglie di vivere a Montecito.

Non può mancare all’incoronazione di Carlo III, anche se questo vuol dire non comparire sul balcone di Buckingham Palace e non essere seduto in prima fila. Non può evitare il compleanno del suo primogenito, che compie 4 anni. Per questo il duca di Sussex avrebbe deciso di partecipare a entrambi gli eventi, come ha dichiarato una fonte al Sun: “Entrerà e uscirà dal Regno Unito in 24 ore. Parteciperà alla cerimonia d’incoronazione e poi se ne andrà”. Non è una missione impossibile, se si riesce a sfruttare il fuso orario.

Il Sun considera che il duca dovrebbe arrivare a Londra venerdì 5 maggio 2023. Il rito del 6 maggio dovrebbe finire alle 13 circa (ora locale) e Harry potrebbe già essere in volo tra le 14 e le 15. In dieci ore percorrerà 5mila miglia per tornare dalla sua famiglia. Molto probabilmente atterrerà all’aeroporto di Santa Barbara e da lì percorrerà, con un jet privato, le 14 miglia che lo separano dal compleanno di Archie. Osservando questo fitto programma una cosa sembra quasi certa: il principe non riuscirebbe a stare lontano da Londra per troppo tempo. Il regno di suo padre lo attrae e lo respinge nello stesso tempo. Questo significa, forse, che il “cerchio” non è ancora chiuso e che la soluzione ai problemi si troverebbe proprio nel posto da cui Harry cercherebbe di scappare.

Meghan non aspetta

Meghan Markle è rimasta a Montecito con i figli, che non sono stati invitati all’incoronazione. Ma pare che non se ne stia in un angolo a rimuginare. Per lei la royal family è acqua passata. Il futuro è tutto da scrivere. La duchessa starebbe preparando il suo ritorno in grande stile anticipato, lo scorso 24 aprile, da un video al Ted Talk che introduce la figura e il lavoro di Misan Harriman, fotografo e amico dei Sussex.

Il nuovo look di Meghan, nel filmato, non è sfuggito proprio a nessuno, anzi, ha suscitato qualche polemica. I capelli lisci, secondo i giornali, ricordano molto quelli di Kate Middleton, mentre il viso senza lentiggini ha fatto addirittura pensare che la duchessa non disdegni il botox. Gli utenti di Twitter, citati da Leggo.it, non hanno perso l’occasione per giudicare questi cambiamenti e fare un paragone con la principessa del Galles. Una di loro ha scritto: “Ricorri alla chirurgia estetica per somigliare sempre di più a Kate?”. Un’altra rincara la dose: “Eri molto più naturale e genuina prima, non devi per forza somigliare a tua cognata”.

Meghan Markle, però, non ha tempo (e forse neanche voglia) di leggere i commenti social. Il suo obiettivo sarebbe quello di riaprire il suo blog, “The Tig”, creare nuovi podcast e programmi per Netflix, diventare un’influencer su Instagram e, dicono alcuni, tentare la carriera politica. Tutto calcolato? Nessuno lo sa. Non nemmeno chiaro quale sia il posto del principe Harry in questo presunto programma di vita e, soprattutto, se il duca abbia davvero un posto. In fondo Meghan è a casa, negli Stati Uniti, non più a Buckingham Palace. Ora sa come muoversi.

Per il principe potrebbe valere il discorso inverso e viene da chiedersi se abbia imparato a sentire Los Angeles come la sua casa. Il tour de force del prossimo 6 maggio potrebbe indicare la possibile confusione del duca, l’incertezza per non aver ancora trovato il suo posto nel mondo. Montecito o Londra? Harry potrebbe non averlo compreso fino in fondo, ma per quel che concerne la sua vita è lui l’ago della bilancia.