Triangolo Morata, Iannone, Campello: cosa nasconde la risata di Elodie

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si spengono i riflettori su Alice Campello e Alvaro Morata anzi, nuove voci e nuove indiscrezioni si aggiungono alla già complicata vicenda, che ha visto naufragare un altro matrimonio vip. I motivi dell'addio rimangono al centro degli ultimi gossip. La stampa spagnola sostiene che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stata la lite furiosa avvenuta al termine della finale dell'Europeo 2024. Il calciatore spagnolo avrebbe voluto in campo a festeggiare con lui anche i suoi genitori, ma l'influencer si sarebbe apposta, scatenando il diverbio che avrebbe portato all'annuncio del divorzio. In Italia, invece, si parla di un "terzo incomodo", cioè Andrea Iannone, che avrebbe rovinato l'idillio tra Morata e Alice portandoli all'addio.

La vacanza in barca e il flirt

Secondo quanto riferito da una fonte anonima citata da Fabrizio Corona, Alice Campello e Alvaro Morata avrebbero trascorso alcuni giorni di vacanza in barca con Andrea Iannone e Elodie. E proprio durante il weekend di relax si sarebbe consumato il presunto tradimento. Quando le voci sono iniziate a circolare in rete, l'influencer veneziana si è affrettata a smentire ogni coinvolgimento utilizzando la sua pagina Instagram per chiarire la situazione. "E' l'ultima volta che risponderà a tutte le cose che si stanno inventando. Non l'ho mai visto in vita mia", ha scritto Alice Campello sul web, mentre l'ex marito Alvaro ha preferito la via del silenzio.

Diverso invece l'approccio di Andrea Iannone, il quale ha scelto di ribadire il suo profondo amore per la fidanzata, Elodie, pubblicando un post Instagram eloquente: " Grato alla vita per averti incontrato". Un messaggio d'amore a tutti gli effetti, al quale ha fatto seguito la risposta altrettanto dolce della cantante romana nei commenti: " Amore mio stupendo" .

La reazione di Elodie

Le differenti reazioni dei quattro personaggi non hanno però spento l'interesse dei più curiosi e della stampa rosa sulla vicenda. Così la rivista Oggi si è spinta oltre, cercando informazioni dai diretti interessati. Interpellata telefonicamente dal settimanale, Elodie ha commentato l'affaire Campello - Iannone con "una sonora ed eloquente risata" , rimandando al mittente le fake news circolate negli ultimi giorni. In realtà, la reazione della cantante romana dice tutto e non dice nulla, nel più classico stile dei gossip, ma tanto è bastato per innescare nuove voci.

Nel frattempo, Morata e Alice Campello sono stati paparazzati insieme amentre accompagnavano i due gemelli, Leonardo e Alessandro, a scuola nel loro primo giorno di lezione. Per loro nessun riavvicinamento, ma solo prove di pacifica convivenza tra ex in attesa del divorzio.