"Amatissima compagna". L'addio della regina Camilla alla sua cagnolina Beth

Una delle caratteristiche principali della royal family britannica è l’amore per gli animali, in particolare per i cani e per i cavalli. Una dote per cui i Windsor verranno ricordati negli anni e che ha contribuito a plasmare l’immagine, “l’iconografia”, diciamo così, della corte d’Inghilterra dall’epoca vittoriana a oggi. Chi non ricorda, per esempio, la regina Elisabetta seguita da quello che Lady Diana avrebbe definito “un tappeto mobile” , ovvero i suoi adorati corgi? Perdere questi teneri compagni di vita è una grande sofferenza, come sa benissimo chi ha trascorso con loro tanto tempo, magari anche anni. La regina Camilla sta affrontando proprio questo addio con la morte di Beth, la sua amata Jack Russell Terrier.

Beth da Battersea

Lo scorso 18 novembre la royal family ha annunciato sui profili social ufficiali la morte della cagnolina della regina Camilla: “Un triste addio a Beth, l’amatissima compagna della Regina arrivata dalla Dogs and Cats Home, che ha portato tanta gioia, sia durante le passeggiate, sia dando aiuto durante i doveri ufficiali, sia acciambellata accanto al fuoco”.

Il messaggio è accompagnato da diversi scatti che immortalano la sovrana e Beth a spasso, Carlo intento a coccolare la cagnolina, quest’ultima “impegnata” in appuntamenti pubblici, accanto all’altro Jack Russell Terrier della Regina, Bluebell e un breve video che la vede scoprire, insieme alla sua padrona, una targa commemorativa alla “Dogs and Cats Home”, nel 2020.

Camilla, come riporta l’agenzia Ansa, adottò Beth e Bluebell proprio da questo canile di Battersea rispettivamente nel 2011 e nel 2012. Purtroppo la cagnolina Beth è stata soppressa dopo la diagnosi di un tumore incurabile, come ha specificato il Times. Per la sovrana è stato un duro colpo arrivato proprio ora che si sta riprendendo da una non meglio specificata “infezione toracica” , come ha reso noto Buckingham Palace lo scorso 5 novembre.

Il patronato concesso da Elisabetta II

Nel 2016, ha specificato il People, fu la regina Elisabetta ad affidare il patronato della “Dogs and Cats Home” a Camilla. Una sorta di dono da una grande amante degli animali a un’altra. Non solo: l’attuale sovrana adora così tanto i suoi cagnolini da averli inclusi addirittura nel suo outfit per l’incoronazione, realizzato da Bruce Oldfield: accanto al ricamo con i nomi dei figli e dei nipoti, infatti, la Regina ne volle altri due con le sagome stilizzate dei suoi cagnolini.

Inoltre Beth e Bluebell fanno capolino anche nella foto ufficiale scattata nella residenza di Birkhall (Scozia), nel 2020, in occasione del quindicesimo anniversario di matrimonio con Carlo III.

“…Abbiamo molti ricordi di Beth in visita al nostro centro in questi anni. I nostri pensieri sono con Sua Maestà…sappiamo quanto sia difficile perdere un animale amato e Beth era davvero molto speciale”.

L’amministratore del canile di Battersea, Peter Laurie, ha commentato così la notizia della morte di Beth: