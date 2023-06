Trooping The Colour: l'omaggio di Kate a Elisabetta II e a Diana

Il Trooping The Colour 2023 si è svolto nel segno della tradizione. Come annunciato Re Carlo III ha partecipato alla parata stando a cavallo, consuetudine interrotta dalla regina Elisabetta nel 1986. Ad attirare l’attenzione, però, sono stati gli abiti indossati dalla regina Camilla e dalla principessa del Galles Kate. Entrambe hanno omaggiato la Corona e interpretato perfettamente il senso del loro ruolo, ma la moglie di William, in particolare, ha colpito il pubblico per la sua bellezza e la sua eleganza.

Verde d’Irlanda

Kate Middleton ha partecipato al Trooping The Colour 2023 indossando un coat dress verde smeraldo con bottini gioiello e rifiniture in raso di Andrew Gn, una clutch abbinata di Lk Bennett, scarpe Aquazzurra e cappello coordinato di Philip Treacy. Il colore è un chiaro omaggio alle Irish Guards di cui Kate è colonnello onorario dalla fine del 2022. Prima della morte della regina Elisabetta il grado apparteneva al principe William (sua nonna glielo conferì nel 2011). Quando Carlo è salito al trono ha deciso di dare il titolo a Kate e compensare William nominandolo colonnello delle guardie gallesi.

Un altro tributo all’Irlanda e alle Irish Guards è la spilla a forma di trifoglio (simbolo irlandese per eccellenza) di Cartier che negli anni passati hanno sfoggiato anche la Regina Madre e la principessa Anna. Impossibile dimenticare, poi, che proprio la regina Elisabetta scelse un outfit verde smeraldo, su cui appuntò la spilla della regina Vittoria, per chiudere i festeggiamenti del suo ultimo Trooping The Colour, che coincise con le celebrazioni del Giubileo di Platino per i suoi 70 anni di regno. La defunta sovrana si affacciò a sorpresa al balcone di Buckingham Palace: in quel momento nessuno avrebbe mai creduto che il suo tempo fosse giunto alla fine.

Chissà se Kate Middleton ha pensato anche alla defunta Regina quando ha scelto il suo abito. La stampa sostiene anche che il colore verde sia un omaggio all’impegno ambientalista di Re Carlo III e all’Eartshot Prize voluto dal principe William nel 2020, per premiare quanti si impegnano in difesa del nostro pianeta. A questo proposito c’è una interessante coincidenza: nel 2023 l’Earthshot Prize si terrà a Singapore, la città d’origine dello stilista Andrew Gn, amatissimo dalle royal di tutto il mondo (come Rania di Giordania) e che ha firmato l’abito scelto da Kate per il Trooping The Colour 2023.

La moglie di William ha completato il suo outfit impeccabile con gli orecchini di zaffiri e diamanti appartenuti a Lady Diana e da quest'ultima indossati in tante occasioni come il Met Gala del 1996, ricorda l’Express. Un omaggio alla suocera mai conosciuta, ma anche alla persona che ha portato il titolo di principessa del Galles prima di lei. Diana ha legato in maniera quasi indissolubile questo titolo al suo nome. Ora il “testimone” è passato a Kate, sua degna erede. A tal proposito Berthan Holt del Telegraph ha dichiarato al People: “Credo che abbiamo visto molti esempi in cui il riferimento è intenzionale e penso che Kate usi la moda per omaggiare Diana in un modo molto positivo”.

Colonnello Camilla

La regina Camilla, come Kate, ha seguito alla lettera il dress code imposto da Re Carlo III per il Trooping The Colour. Il suo abito, firmato Fiona Clare, è un tributo alle Grenadier Guards di cui è colonnello dal dicembre del 2022, quando Re Carlo III strappò il grado al principe Andrea. “L’abito incorpora dettagli chiave dell’uniforme” dei granatieri, spiega la nota di Palazzo, “tra cui la granata sparata” che è stata ricamata sul colletto e le barre posteriori. Anche Sua Maestà ha scelto un cappello di Philip Treacy che è una sorta di “cenno alla pelle d’orso con una ‘granata’ che esplode fino a un pennacchio di piume”.

Camilla è perfetta nel ruolo di Regina. Forse qualcuno avrebbe preferito vederla in un outfit meno militare, diciamo così, ma anche questa scelta contiene un messaggio: il tributo alla Corona, alla royal family, alla sua storia che unisce tutti i suoi membri. Prima della persona viene il ruolo e la sovrana ha interpretato al meglio questa regola non scritta dell’istituzione. Lei non è più Camilla Parker Bowles o Camilla l’amante. È la regina Camilla.