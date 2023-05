Camilla, ecco sei cose che non sapevi sulla regina consorte

Da donna più odiata del Regno Unito a Queen Camilla. Ne ha fatta di strada Camilla Parker Bowles, che ieri è stata ufficialmente incoronata regina consorte di Re Carlo III d'Inghilterra nella tradizionale cerimonia svoltasi all'Abbazia di Westminster. Dal balcone di Buckingham Palace, Camilla ha salutato i suoi sudditi cancellando con un solo gesto della mano anni di critiche, pettegolezzi e scandali. Prima regina divorziata nella storia della monarchia inglese, Camilla porta con sè una storia personale che non tutti conoscono.

1. I tanti soprannomi di Camilla

Re Carlo III d'Inghilterra la chiama "Gladys" sin dal loro primo incontro avvenuto nel 1970, quando l'allora principe la incontrò durante una partita di polo. Per tutti, però, Camilla è stata "Rottweiler", nomignolo che Lady D le diede quando scoprì che suo marito Carlo la tradiva proprio con lei. Un appellativo che Diana scelse per la rivale, paragonandola al cane per il suo viso pieno di rughe e l'ampia mascella. Più ironico, invece, il nomignolo che le hanno dato i nipoti acquisiti, figli del principe William e Kate Middleton, che l'hanno soprannominata Lady Gaga. È stato il principe George a trasformare per primo l'appellativo 'Grandma' (nonna) in 'Gaga' e, da allora, anche la sorella Charlotte e il fratello Louise la chiamano come la popstar americana.

2. Sua nonna fu l'amante di re Edoardo

Quando il principe Carlo incontra la Parker Bowles, nel 1970 a una partita di polo, lei ha 23 anni e non ha sangue aristocratico. Ma qualcosa la lega, comunque, ai Windsor e con il suo racconto conquista il futuro Re d'Inghilterra. La trisnonna di Camilla (Alice Keppell) fu l'amante prediletta di re Edoardo VII, come lei lo sarebbe diventata un decennio dopo, quando Carlo iniziò una relazione segreta con lei pur essendo sposato con Diana.

3. Gli studi e le aspirazioni

Camilla Parker Bowles ha girato l'Europa per compiere i suoi studi. Prima a Londra poi in Svizzera e infine in Francia, a Parigi dove si è laureata in letteratura francese. La sua massima aspirazione, però, non è mai stata quella di insegnare, ma bensì "essere una moglie di campagna con figli, cavalli e una piacevole vita sociale", raccontò la sua biografa ufficiale Penny Junor, anni fa. Vita che le regalò il primo marito Andrew Parker Bowles, dal quale ha avuto i due figli Thomas Henry e Laura Rose.

4. La Regina le vietò di partecipare ai funerali di Diana

Nonostante gli scandali la regina Elisabetta non si oppose mai alla storia d'amore tra Carlo e Camilla, ma le impose di mantenere un profilo dimesso. Quando Lady D morì nel tragico incidente automobilistico avvenuto a Parigi il 31 agosto 1997, la Sovrana vietò a Camilla di partecipare ai funerali di Stato e otto anni dopo, nel 2005, impose alla coppia un matrimonio civile a Windsor senza troppi cerimoniali.

5. Le passioni di Camilla l'antisnob

Definita l'antisnob per eccellenza, Camilla ha sempre prediletto una vita normale senza eccessi nel segno dell'ecologia. La regina consorte ama rifugiarsi in campagna a Ray Mill House, nel Wiltshire, dove legge decine di libri. Oltre alla passione smisurata per la lettura, la moglie di Re Carlo ama mangiare in cucina, bere buon vino rosso, passeggiare con i suoi due cani Jack Russell, Beth e Bluebell (spesso immortalati con loro nelle foto) e andare a cavallo.

6. Less is more

Dopo la morte della regina Elisabetta, Camilla è entrata a Buckingham Palace al fianco di re Carlo e ha apportato subito alcune modifiche ai protocolli, in favore di una monarchia più snella e meno sfarzosa. Camilla ha rinunciato alla presenza della dama di compagnia, che avrebbe dovuto seguirla nelle attività quotidiane e ridotto al minimo i suoi collaboratori. Pare risponda alla corrispondenza (si parla di centinaia di lettere) da sola.