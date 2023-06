"Chi è, Mark Caltagirone?". I dubbi sull'amore segreto di Cristina Scuccia

Ma Cristina Scuccia è davvero fidanzata con una fantomatica persona conosciuta in Spagna? Diciamoci la verità: il dubbio è venuto un po' a tutti. O almeno ai telespettatori che hanno seguito - anche solo di riflesso - l'ultima edizione dell'Isola dei famosi.

L'ex monaca è partita per l'Honduras dichiarandosi felicemente single (" Ora sono centrata su me stessa, non penso all'amore ", aveva detto a Verissimo a novembre 2022 dopo avere annunciato l'addio ai voti, ribadendolo ad aprile 2023), ma nel corso della sua avventura all'Isola ha iniziato a snocciolare dettagli su una fantomatica relazione cominciata poche settimane prima del programma. Ha raccontato dei primi incontri, del feeling mentale, delle frasi dolci fino a parlare di "fidanzamento" e "ti amo". Roba importante, insomma. Eppure, dell'identità (e persino del genere) non ha saputo (o voluto) dire niente. Di fatto ha alimentato le voci, i rumor, i gossip anche su una sua presunta omosessualità (ma non doveva fare coming out?!), cercando in ogni modo di tenere alta l'attenzione su di lei. Così nell'ultima puntata del reality Vladimir Luxuria prima e Ilary Blasi dopo hanno voluto indagare, punzecchiando Cristina.