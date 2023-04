"Farà coming out?". La rivelazione di Vladimir Luxuria sull'ex suor Cristina

Le voci, che vogliono Cristina Scuccia - l'ex suora di The Voice - fidanzata con una donna spagnola e pronta a fare coming out all'Isola dei famosi - si stanno trasformando in sospetti. L'indiscrezione è stata lanciata pochi giorni fa, ma ora è Vladimir Luxuria ad alimentare i rumor sulla presunta omosessualità della 34enne siciliana con alcune dichiarazioni sibilline.

" C'è aria di coming out ", aveva rivelato il sito MowMag negli scorsi giorni, aggiungendo: " Il fatto che le piacciano le donne è una cosa che nell'ambiente si sa da anni oramai" . Sul web le segnalazioni sull'identità della presunta fidanzata madrilena e le ulteriori voci hanno preso il sopravvento e la notizia è salita alla ribalta della cronaca rosa. Oggi, a distanza di giorni, è Vladimir Luxuria a dire la sua su un argomento - quello della sessualità - che conosce bene.

Le parole di Vladimir Luxuria

Ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio5, l'opinionista che affianca Ilary Blasi nello studio dell'Isola ha parlato della delicata situazione dell'ex suor Cristina. " Credo che Cristina dovrà dire ancora altri motivi per cui lei ha lasciato il velo ", ha detto in studio Vladimir Luxuria, convinta che l'ex monaca siciliana non sia stata del tutto sincera - almeno fino a oggi - sui reali motivi, che l'hanno spinta a rinunciare ai voti dopo quindici anni in convento. Secondo l'attivista la Scuccia potrebbe fare importati rivelazioni nelle prossime settimane complice il feeling che sta nascendo con Helena, alla quale ha già fatto alcune confidenze personali.

" Secondo me durante quest'Isola lei dirà qualcosa di più rispetto a quello che sappiamo adesso. E qui mi sto zitta... ", ha concluso Luxuria, lasciando intendere di avere già chiara la situazione ma di non volersi sbilanciare. Rispettare i tempi degli altri in certi contesti è sempre stato il primo pensiero di Vladimir Luxuria, che ben conosce le dinamiche televisive. Ma secondo molti, un primo approccio all'argomento l'ex suor Cristina lo avrebbe fatto, quando ha parlato dell'amore universale, strizzando l'occhio alla comunità Lgbtq nel parlare della relazione di Alessandro Cecchi Paone e Simone. " Io credo nell’amore e nell’amore di ogni forma, purché si sparga amore nel mondo ", ha detto la siciliana lunedì scorso prima di nominare la coppia e a molti è sembrato un primo passo verso il suo coming out.