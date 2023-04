"Sono single e all'Isola...". L'ex suor Cristina sbarca in Honduras

Cristina Scuccia, l'ex suor Cristina, è una concorrente dell'Isola dei famosi che prenderà il via il 17 aprile. L'ufficialità è arrivata nelle scorse ore in duplice forma, prima con la pubblicazione della sua scheda sulle pagine social del reality poi con la conferma dell'ex monaca durante l'ospitata da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Negli studi di Rai Uno, l'ex suora ha raccontato, ancora una volta, come è arrivata al punto di scegliere una vita laica, lasciando il convento dove aveva vissuto per undici anni: " Non era più il mio posto. Non stavo bene, ho chiesto un tempo di allontanamento di un anno, poi ho lasciato gli abiti ". L'amore per la musica e la voglia di darsi una nuova possibilità l'ha riportata in televisione dove, negli ultimi mesi, si è vista spesso. E sempre sul piccolo schermo il pubblico la vedrà ogni giorno visto la partecipazione all'Isola dei famosi 2023. In Honduras la siciliana si metterà alla prova e chissà che non incontri anche un uomo che le faccia battere il cuore. Dalla Bortone, l'ex suor Cristina ha rivelato di essere single: " Mi chiedi se sono innamorata? Della vita, di un uomo no. Al momento sono innamorata di me stessa, egoisticamente. Tempo al tempo ". Ma intanto la notizia del suo approdo sull'Isola ha acceso il dibattito sul web.

Le critiche dai social network

La reazione del popolo dei social non si è fatta attendere. Il post Instagram - nel quale la produzione dell'Isola dei famosi ha annunciato Cristina Scuccia come naufraga - è stato inondato di messaggi e tra i tanti che la sostengono e qualche sfotto (" Dal Voto al Televoto il passo è breve "), non sono mancate le critiche, alcune delle quali non scontate. " Ma non ci sta ripetendo da mesi, ogni giorno, che lei vuole fare musica, vivere di musica etc? Forse il modo migliore sarebbe fare serate, ospitate (cantando), tour, promozione musicale. Non voglio pensare che conta "farsi vedere" più di una bella canzone...", ha scritto un utente, mentre un altro aggiungeva: "Lei questo voleva per me, tutto calcolato... però le devo riconoscere che i calcoli se li è fatti bene ".