"Colpa delle lenti a contatto". Così la ballerina di Ballando Anastasia Kuzmina ha perso la vista

Ascolta ora 00:00 00:00

Anastasia Kuzmina è tornata a parlare delle sue condizioni di salute attraverso la sua pagina Instagram. Negli scorsi giorni la danzatrice ha fatto molto preoccupare i suoi seguaci, quando ha annunciato di non poter prendere parte al programma "Ballando on the road" a causa di una grave infezione oculare che l'ha resa parzialmente cieca. Così la ballerina ucraina ha pubblicato un lungo video nelle storie del suo account personale, rispondendo alle domande dei suoi fan che le chiedevano aggiornamenti sul suo stato di salute.

Il nuovo video sui social

Dopo il primo video, nel quale si era mostrata con gli occhiali di sole e aveva parlato della sua momentanea cecità, Anastasia Kuzmina ha condiviso sui social un altro video, nel quale ha risposto alle domande dei follower preoccupati per il suo stato di salute. Parlando con loro la ballerina ha svelato come si è scatenata l'infezione all'occhio destro, dal quale non vede praticamente più nulla. "Scusate le condizioni ma per adesso sono una ballerina pirata", ha esordito Kuzmina mostrandosi con una benda sull'occhio: "Mi avete chiesto se questo è dovuto alle lenti a contatto. Vi rispondo sì: si è rotta la lente a contatto nell'occhio ".

La lente a contatto rotta e il graffio

Nel filmato la danzatrice ha spiegato la sua teoria riguardo all'infezione contro la quale sta combattendo: "Il microrganismo che ora è nel mio occhio a quanto pare vive nell'acqua, quindi la mia teoria stupida è che io mi sia graffiata con le unghie, quando si è rotta la lente a contatto forse mi aveva graffiato già la lente a contatto e quindi il batterio è potuto entrare nell'occhio". Kuzmina ha detto di essere di buon umore e di avere superato lo spavento dei primi giorni: " E' stato spaventoso perdere la vista così di ora in ora. E' stato un colpo davvero. Ora che sappiamo che cosa è, ora che sto prendendo antibiotici, colliri, la benda, tutto, sono molto più tranquilla, positiva" . Anastasia ha poi ringraziato pubblicamente i suoi fan per il sostegno e i tanti messaggi di affetto ricevuti, poi ha concluso: " Ci vorrà molto tempo sicuramente, è una cosa molto rognosa e speriamo bene. Speriamo non ci siano conseguenze ".

Per la ballerina si tratta dunque di un momento delicato, che arriva a pochi mesi di distanza dal brutto infortunio avvenuto nell'ultima edizione di, quando - in coppia con l'attore Francesco Paolantoni - era stata costretta a fermarsi per una distorsione alla caviglia.