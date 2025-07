Tutte le star di Hollywood che hanno scelto l'Italia come seconda casa

Quando si pensa alle star di Hollywood che sono scappate dai cieli infuocati di Los Angeles per vivere in Italia, il primo nome che salta alla mente è senza dubbio quello di George Clooney, che comprò una casa che si affacciava sul lago di Como, per vivere appartato insieme alla sua famiglia e ai suoi amici quando aveva bisogno di scappare dalle accecanti luci della ribalta. Con gli anni, però, si sono moltiplicate le star di Hollywood che hanno scelto il Bel Paese come luogo per una seconda casa o, addirittura, per una residenza fissa. Molto nota è anche la decisione del cantante Sting di acquistare una casa in Toscana per passare tempo prezioso con la sua famiglia. Dal 1997, infatti, l'ex leader dei Police, è il proprietario insieme alla moglie Trudy, della Tenuta "Il palagio", che si trova Figline Val D'Arno, in provincia di Firenze.

Per anni, poi, l'attore Colin Firth - famoso soprattutto per aver prestato il volto a Mark Darcy nella saga cinematografica dedicata al personaggio di Bridget Jones - ha vissuto a Città della Pieve, in Umbria, insieme all'ex moglie. E sempre l'Umbria è la regione che ha scelto il cantante Ed Sheeran, che ha comprato un podere vicino a Paciano, nei pressi del Lago Trasimeno. Sempre nei pressi del lago c'è anche la villa Viandante del Cielo, che è stata acquistata da George Lucas, ideatore e regista della famosissima saga di Star Wars. Secondo Home in Italy, anche Julia Roberts ha la sua casa nel Bel Paese. Nello specificato, l'attrice di Pretty Woman avrebbe comprato una casa sulla Costiera Amalfitana, nei pressi di Positano. Non si hanno però dettagli né sull'esatta ubicazione della villa né sul suo aspetto: a quanto sembra la diva di Hollywood è molto gelosa della sua privacy e dell'angolo di paradiso che ha ritagliato per sé e la sua famiglia.

Una città che ci invidiano in tutto il mondo, con i suoi canali e i suoi palazzi storici, è senza dubbio Venezia, diventata la meta preferita di Elton John che, insieme al marito David Furnish, ha comprato una casa nel quartiere della Giudecca, coronando anche il loro amore per la città lagunare chiamando il figlio Zachary, in onore di San Zaccaria, la chiesa che si trova nell'omonimo sestiere. A Verona, invece, hanno un appartamento sia Madonna che Leonardo DiCaprio: quest'ultimo ha interpretato per il regista Baz Luhrmann il ruolo di Romeo Montecchi. Non è un caso, allora, che abbia scelto proprio Verona come sua tappa italiana. Un grande amante dell'Italia è poi Stanley Tucci, che a breve rivedremo nei panni di Nigel nel sequel de Il diavolo veste Prada. L'attore, amante della cucina, ha girato addirittura un documentario sull'Italia, spostandosi di regione in regione e facendo conoscere ai suoi conterranei statunitensi la vera cucina gourmet.

La Puglia, invece, è la regione che ha conquistato due "regine" del grande schermo:ha aperto una masseria a Torre Nasparo, mentreha comprato una casa che si affaccia sul mare a Tricase Porto. Anche recentemente scomparso , era il proprietario di una casa in Italia. L'attore di Hollywood, infatti, aveva acquistato una proprietà a Fallo, in provincia di Chieti.