Uomini e donne, le liti, le corna: la storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante

Dopo Alessandra Pierelli e Costantino Vitagliano solo la coppia composta da Giulia De Lellis e Andrea Damante ha fatto breccia nel cuore del pubblico di Uomini e donne. La storia d'amore tra la romana e il deejay ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori e una volta usciti dagli studi televisivi, la loro relazione è diventata di dominio pubblico grazie ai social network.

L'incontro a Uomini e Donne

È il 2016. Andrea Damante è uno dei nuovi tronisti di Uomini e donne. A febbraio Giulia, 20 anni, di Roma si presenta in studio per corteggiare al deejay ma la conoscenza parte subito in salita. " Sei uno stronzo ma questo non mi disturba, anzi" , dice la romana in puntata catturando l'attenzione di Andrea, che la sceglie per una esterna. La complicità Damante e Giulia è forte, l'attrazione non manca ma anche gli scontri e le liti per gli atteggiamenti, che il deejay ha con le altre corteggiatrici. Un mese dopo il primo incontro, Giulia minaccia di abbandonare il programma per un bacio che Andrea ha dato a un'altra ragazza, ma poi torna in studio e cerca di conquistare Andrea che è preso anche da Laura.

La scelta finale

Maggio 2016. Alla scelta finale Andrea porta Laura e Giulia, ma è quest'ultima che gli ha rubato il cuore e con una dichiarazione romantica, il deejay confessa: " La mia Giulietta sei tu. Voglio chiederti non se vuoi essere la mia scelta, ma se vuoi essere la mia fidanzata ". La De Lellis non dice niente ma bacia appassionatamente il tronista e i classici petali rossi scendono per la nuova coppia di Uomini e donne. La coppia vive un'estate di amore e successo tra ospitate e fughe romantiche e a settembre 2016 torna negli studi di Maria De Filippi, dove tutto è cominciato. " Siamo stati fortunati, tutto supera le aspettative. Siamo felici ", confessano Andrea e Giulia.

Damante al Grande fratello vip

Dopo pochi mesi di relazione, Andrea viene chiamato per partecipare alla prima edizione del Gf versione vip condotta da Ilary Blasi. Il deejay entra nella casa con Pamela Prati, Clemente Russo (poi espulso) e altri volti noti e arriva in semifinale, venendo eliminato dopo 43 giorni di gioco. Il feeling con Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti, però, infiamma il gossip e quando Giulia entra nella Casa per fare una sorpresa al fidanzato, la frase pronunciata dalla romana ("Vai a giocare un po' più in là... A lei ci pensa il pubblico fuori") fa scatenare la polemica. Intanto i fan li supportano da lontano, inviando un aereo sopra la casa del Gf Vip con un messaggio che li avvicina virtualmente: "Tanto il cielo è lo stesso #AuguriDamellis".

La popolarità e le polemiche

Finita l'esperienza nel reality, Damante e Giulia tornano a vivere la loro relazione. Sui social condividono foto e video dei momenti vissuti insieme e raccolgono migliaia di like e commenti. La coppia è molto richiesta nei locali e in tv, dove sono spesso ospiti di Pomeriggio 5, e per il Capodanno 2017 finiscono nella polemica per il cachet da oltre 19mila euro, che il parco Magicland paga per averli come guest star della serata.

Gravidanza e Isola dei famosi

Nel 2017 gli occhi sono tutti puntati su Giulia De Lellis. La produzione dell'Isola dei famosi la contatta per averla nel cast, ma la romana rifiuta di partecipare al reality di sopravvivenza. Il "no" di Giulia, però, scatena le voci su una presunta gravidanza, che il settimanale Chi da quasi per certa. Ma lei, attraverso alcune Instagram Storie, smentisce una possibile dolce attesa con una frase pungente nei confronti del direttore della rivista: " Alfonso Signorini ritenta... sarai più fortunato!" .

Lo scoop poi il Gf Vip

A settembre 2017 tocca a Giulia De Lellis varcare la porta rossa di Cinecittà per partecipare al reality dei vip. Prima del Grande fratello vip, però, la romana viene paparazzata da Dagospia mentre bacia il critico d'arte Daniele Radini Tedeschi. Per i fan si tratta di una montatura ma i Damellis affrontano la prima vera crisi di coppia. Nella casa Giulia confessa di vivere un momento difficile con il deejay e ammette di temere che lui la tradisca. Durante una chiacchierata con il concorrente Luca Onestini, la De Lellis afferma: " Se le cose non cambiano, è finita". Giulia viene eliminata dal gioco a fine dicembre.

Andrea e Giulia si lasciano

Aprile 2018. Attraverso i suoi canali social Andrea Damante confessa di essere single. " Ci siamo lasciati per delle cose che non andavano più bene da un po', per dei meccanismi che ormai non funzionavano ", rivela il deejay ma Giulia sputa fuoco e fiamme su social: " In questa situazione nessuno parla perché non conviene, elementare no? Se invece lo facessi io potrei disintegrare volti. Ma non ne ho voglia, mi reputo di più. Damante mi rivedrà l'anno del mai, forse ". La giovane romana, che nel frattempo è diventata una influencer, lascia intendere che Andrea l'ha ferita, forse, con il tradimento.

Il ritorno di fiamma poi l'addio

L'estate 2018 è segnata dal ritorno di fiamma tra i due ex volti di Uomini e donne. Il settimanale Chi paparazza Andrea e Giulia a bordo di uno yacht mentre si baciano appassionatamente, segno che tra i due è tornato il sereno. La coppia vola anche a Las Palmas per ritagliarsi momenti assieme ma a fine agosto ecco arrivare la notizia di un nuovo addio. " Io e lei non stiamo più assieme. Ci siamo chiariti molto serenamente ", scrive Andrea sui social mentre pochi giorni dopo Giulia aggiunge: " È una persona molto importante per me, ma non c’è più l’amore altrimenti non saremmo arrivati a questo ". Le cose, però, non si sono affatto chiuse cordialmente e Giulia fa capire che di mezzo ci sono delle "corna" ma intanto comincia una relazione con il cantante di Amici, Irama.

Il bacio che fa sperare

I fan tornano a sperare in un ritorno dei Damellis quando Giulia e Irama troncano. Nella primavera del 2019, Andrea e Giulia vengono pizzicati dai fotografi di alcune riviste di gossip insieme a Milano, mentre si baciano. "Sono vicini, ma lontani", dicono i beneinformati, parlando del rapporto complicato che tiene legati i due personaggi. Così, mentre Damante colleziona flirt (si parla di Sara Croce e Paola di Benedetto) e serate in discoteca, la De Lellis si avvicina a Andrea Iannone, con il quale intraprende una relazione di alcuni mesi.

Giulia pubblica il libro su Damante

Settembre 2019. Con la pubblicazione del primo libro di Giulia De Lellis - "Le corna stanno bene su tutto (ma io stavo meglio senza)" - si scoprono i veri motivi che hanno portato Giulia e Andrea Damante ad allontanarsi: i tradimenti del deejay e le continue litigate. La romana racconta dettagli imbarazzanti su chat e messaggi trovati tra Andrea e le sue amanti e della sua reazione: "Gli ho spaccato la Play Station". Poche settimane dopo l'uscita del libro, Damante a Verissimo conferma: " Sì, h tradito Giulia solo due volte perché ho ceduto alla tentazione. Non c’era già più trasporto. Ho sbagliato! ".

Lockdown e rottura definitiva