"Vado da Diaco o dalla Fagnani?". Fedez a Roma per registrare l'intervista a Belve

Francesca Fagnani ha in tasca l'intervista più attesa degli ultimi mesi. Quella a Fedez. Nelle scorse ore il rapper è arrivato a Roma per registrare la puntata, che lo vedrà ospite di Belve nella nuova stagione del programma. Le nuove interviste andranno in onda a partire da martedì 2 aprile, ma l'asso Federico Lucia, quello che promette di portare ascolti record a Rai2, verrà calato dalla Fagnani il 9 aprile, sempre che la messa in onda non slitti di una settimana.

Nelle storie del suo account Instagram il rapper si è mostrato negli studi televisivi Fabrizio Frizzi a Roma, dove si registrano diversi programmi Rai. Nel breve filmato condiviso con i propri follower, Fedez ha mostrato il camerino riservato a Belve, ma ha scherzato con i fan sulla possibilità di dare forfait alla Fagnani e di accettare l'invito di Pierluigi Diaco, che negli stessi studi televisivi registra il programma Bella Ma'. "Ragazzi finalmente sono qui, vado a trovare...", ha ironizzato Federico Lucia, facendo finta di aprire la porta di Francesca Fagnani, ma spostandosi poi verso l'ingresso del camerino di Diaco: "...il mio amico Pierluigi".

La gag ha di fatto confermato l'imminente registrazione dell'intervista a Belve, nella quale il cantante promette di raccontarsi a 360°. Spetterà alla padrona di casa, Francesca Fagnani, riuscire a fare parlare il rapper sui tanti fatti che lo hanno visto coinvolto negli ultimi due anni: dalla malattia a Sanremo, dalla fine dell'amicizia con Luis Sal all'addio alla moglie Chiara Ferragni. Impedimenti, a quanto pare, non ce ne sono. Neppure la fantomatica diffida di Chiara Ferragni, di cui si era parlato nei giorni scorsi. A confermarlo è stata Francesca Fagnani: "A noi non è arrivata nessuna diffida. Il focus dell'intervista non sarà il suo matrimonio".

La giornalista e conduttrice non tratterà il rapper con i guanti bianchi, ma cercherà di metterlo alle corde con le sue domande pungenti: "Tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata. E sono sicura che Fedez sarà collaborativo".

Sullo scomodo sgabello di Belve riuscirà Fedez a sciogliere nodi e dubbi? Ma soprattutto a essere sincero sui tanti guai vissuti nel passato più recente? È quello che si aspettano i telespettatori, che già sono rimasti delusi dalla moglie (forse già ex) Chiara Ferragni, che da Fabio Fazio sul Nove ha detto quello che già i fan e i seguaci sapevano, cioè praticamente niente.

Di sicuro l'ospitata di Fedez frutterà ottimialla rete e questo è il primo obiettivo dell'invito fatto dalla Fagnani.