"Ferragni? Nessuna diffida". Fedez a Belve pronto a parlare del matrimonio?

Torna Belve, il fortunato programma condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, che in questa nuova stagione è particolarmente atteso, soprattutto per la presenza di un ospite, Fedez, che prevedibilmente chiarirà molti dubbi chiacchieratissima separazione da Chiara Ferragni.

Nessuna diffida

Proprio su questo punto, tante sono state le illazioni, le chiacchiere e i gossip che sono venuti fuori su questa "graffiante" intervista a cui la Fagnani sottoporrà il rapper. Principalmente si era parlato di una presunta diffida da parte di Chiara Ferragni nei confronti del marito a rivelare particolari sul loro matrimonio e di conseguenza sulla separazione.

A sciogliere le riserve ci ha però pensato la conduttrice del programma in un'intervista al Corriere della Sera, che per tutti gli interessati al divorzio dei Ferragnez, ha promesso rivelazioni esclusive. " Doveva essere mio ospite già la scorsa edizione, poi dopo i problemi sanremesi è stato bloccato e io dissi pubblicamente che non ero d’accordo con la Rai. Ora ci siamo” ha spiegato . S ollecitata poi sulla diffida ha risposto: “A noi non è arrivata nessuna diffida. Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata. E sono sicura che Fedez sarà collaborativo ”.

La nuova stagione

Di cosa si parlerà quindi il rapper? Il riserbo ovviamente è massimo così come la curiosità, anche perché gli argomenti non mancheranno assolutamente, dall'affaire Pandoro alla chiusura del podcast Muschio Selvaggio, solo per citarne una minima parte. La Fagnani si è poi soffermata anche sulla nuova edizione: " Il programma è rimasto identico, lo spirito e il tono delle mie domande che è ironico e non cattivo ".

Ripensando al passato - il programma non è nato in casa Rai bensì nel 2018 sul Nove - ricorda: " Volevo rappresentare le donne in modo un po’ diverso, cercavo un cambio di passo nell’immaginario: la donna non solo vittima, ma anche rivendicativa. Belva per me è un complimento, significa nel bene e nel male, ambizione, carrierismo, un certo piglio. Una donna vincente che magari sbaglia, ma non è gregaria ".

A lei il grande merito di aver creato una nuova modalità per intervistare i personaggi, riuscendo a tirar fuori grandi verità e soprattutto non facendo sconti a nessuno.

