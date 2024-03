La Ferrari e l'appartamento a Milano: la nuova vita di Fedez senza Chiara Ferragni

Fedez sembra avere voltato pagina definitivamente. Dopo avere lasciato il tetto coniugale in seguito alla separazione dalla moglie Chiara Ferragni, il rapper ha iniziato una nuova vita da padre single e, a giudicare dalle foto e dai video condiviso sui suoi canali social, sembra volere recuperare il tempo perso. Da padre tutto casa e lavoro, Federico Lucia si è trasformato in un trentenne pronto a godersi la vita tra feste, sfilate, serate con gli amici e spese folli. E in questo senso, le ultime settimane sono state cruciali per la nuova vita del rapper.

La nuova casa a piazza Castello

Dopo avere vissuto per alcuni giorni a casa dei suoi genitori a Rozzano, nell'appartamento nel quale aveva vissuto prima di conoscere Chiara Ferragni, Fedez ha trovato una nuova casa. Un ampio appartamento in centro a Milano, dove vivere da solo e ospitare i figli secondo gli accordi con l'ex moglie. Secondo il settimanale Chi si tratterebbe di un appartamento di ben 400 metri quadrati in piazza Castello poco distante da City Life. Nelle scorse ore il rapper ha mostrato il salone della nuova abitazione e il bagno attraverso alcune foto pubblicate nelle storie del suo profilo Instagram; documento tangibile della nuova vita di Fedez. Dopo l'acquisto della nuova casa, il rapper si è però tolto un altro sfizio decisamente costoso, acquistando un'auto sportiva del Cavallino Rampante.

La Ferrari Roma di Fedez

L'acquisto è di quelli che fanno rumore. La prima Ferrari Roma consegnata in Italia, infatti, è di proprietà di Fedez. Il rapper l'ha sfoggiata, letteralmente, sulla sua pagina Instagram, mostrando il modello azzurro con cappotta in tela nelle storie del suo profilo Instagram, il cui valore supera i 200mila euro. Federico Lucia ha mostrato il gioiellino di casa Ferrari, fresco di consegna, sul web immortalando il padre Franco mentre scopriva la vettura dal telo protettivo e la provava nel cortile di casa. "In realtà è sua", ha scherzato il cantante sui social, riprendendo il padre felice accanto alla nuovissima Ferrari Roma. "La faccia di chi sa che la guiderà più di me", ha concluso Federico Lucia. Tante, forse troppe, novità e sorrisi che stridono con il clima gelido che c'è con l'ex moglie e la sua famiglia, malumori evidenziati nel corso della festa di compleanno di Leone.

Gli ultimi gossip sui Ferragnez

Secondo Fabrizio Corona i Ferragnez sarebbero scoppia non solo a causa dei problemi giudiziari dell'influencer. "Secondo me Fedez ha accettato di fare una vita che non gli piaceva", ha dichiarato Corona al settimanale Chi, "ha sopportato la "corte" della Ferragni, le persone che le stavano intorno, le foto e lo stare a casa. Quando era ragazzo era uno che si divertiva, ma la fama e Chiara lo hanno portato ad accettare tutto. Ma fino a un certo punto". Quel punto, secondo l'ex re dei paparazzi, sarebbe stato superato.

Quando? Forse la sera di San Valentino, quando la coppia ha avuto l'ennesima e definitiva lite, che li ha portati all'addio.