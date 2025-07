Udienze private con William e Kate in vendita: scandalo a corte

Incontrare la royal family britannica è il desiderio di molti, soprattutto di quelle persone che sperano di accrescere il loro prestigio facendosi vedere o fotografare accanto agli esponenti più in vista della Corona. Qualcuno sarebbe disposto persino a sborsare molto denaro per un privilegio che, in realtà, non è e non può essere a pagamento. Facendo leva su questa smania di trovarsi a un passo dai reali una miliardaria filantropa avrebbe cercato di vendere delle udienze private con William e Kate.

Un incontro con i principi

Il nome dei principi di Galles sarebbe stato trascinato nel fango. Secondo quanto rivelato dal Sunday Times, la miliardaria di origini filippino-svizzere Minerva Mondejar Steiner avrebbe organizzato una sorta di tariffario attraverso il quale avrebbe cercato di vendere accessi agli eredi al trono William e Kate.

La filantropa è la proprietaria della Mondejar Gallery, fondata nel 2008 sponsor della Royal Charity Polo Cup, evento a cui il principe William tiene moltissimo. Stando al sito della competizione, infatti, il primogenito di Carlo III ha disputato ben 13 match fino al 2024. Negli ultimi 15 anni, informa il People, il principe ha raggiunto la somma di circa 17 milioni di dollari, destinata alle cause benefiche che più gli stanno a cuore.

Stando alle accuse la Mondejar Steiner avrebbe fondato un gruppo esclusivo, chiamato “A Small World”, definito dal New York Post “una community dedicata ai viaggi e allo stile di vita lussuoso” , promettendo ai partecipanti un incontro con William e Kate dietro una generosa “donazione” come la chiamano i tabloid.

La filantropa non avrebbe solo chiesto denaro per facilitare l’accesso ai principi, ma anche fissato dei prezzi ben precisi, inviati via mail a tutti i membri del gruppo: un’udienza “strettamente privata e confidenziale” , come riporta il Sunday Times, con la coppia sarebbe venuta a costare circa 20 mila sterline (27,362 dollari), mentre con 68,406 dollari le persone ansiose di incontrare William e Kate avrebbero anche potuto comprare due inviti VVIP e una doppia pagina sul magazine Minerva Mondejar Steiner, oltre ad avere “l’accesso ai reali” .

Quest’anno la Royal Charity Polo Cup si terrà a Windsor il prossimo 11 luglio, riporta il People, ma per prendervi parte è necessario un invito che Minerva Mondejar Steiner avrebbe voluto far pagare 8,208 dollari.

William non "tollera" questo comportamento

Il Sunday Times ha specificato che William e Kate sarebbero stati totalmente ignari del presunto comportamento della filantropa. Quando lo hanno scoperto, però, l’erede al trono ha deciso di recidere immediatamente e in modo netto ogni legame con la Mondejar Steiner. A quanto sembra, poi, sarebbe stato annullato anche un contratto tra la Mondejar Gallery e la Royal Charity Polo Cup.

La filantropa non ha ancora commentato la vicenda.

“non tollera”

Il principe William, dal canto suo, sarebbe deluso dall’intera questione. Una fonte di, rivela l’Express, ha specificato che il figlio di Carlo IIIquesto tipo di atteggiamento.