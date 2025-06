"Vergognoso". Il labiale di Carlo III: cosa ha detto a Camilla durante la parata

Ascolta ora 00:00 00:00

La King’s Birthday Parade del 2025 ha colpito il pubblico per la sua sobrietà, espressa anche attraverso la drastica riduzione dei membri della royal family ammessi sul balcone di Buckingham Palace per la fase finale della cerimonia. Stiamo, forse, assistendo a un ulteriore passo avanti nella plitica della “monarchia snella” voluta dal Re. Non proprio tutto, però, si sarebbe svolto come da programma. Ai tabloid non è sfuggito un rapido ma vivace scambio di battute tra Carlo e Camilla, che sulle prime ha fatto pensare a un litigio di coppia. In realtà l’irritazione del sovrano potrebbe avere origine dalle complesse dinamiche di potere all’interno della sua famiglia.

“Assolutamente folle”

Lo scorso 14 giugno la royal family si è riunita per celebrare il terzo Trooping The Colour dall’ascesa di Carlo al trono. La cerimonia si è compiuta secondo la tradizione e il protocollo tranne per un particolare che non poteva passare inosservato, soprattutto di fronte all’obiettivo sempre vigile e talvolta impietoso delle telecamere. Durante la parata in carrozza, come riporta il Mirror, il Re e la Regina avrebbero avuto una strana discussione piuttosto concitata. In particolare Carlo III, per alcuni secondi, avrebbe mostrato una certa irritazione.

Non è stato possibile decifrare immediatamente il contenuto della conversazione. Così è stato chiamato un esperto di lettura delle labbra, Jeremy Freeman. Secondo quest’ultimo, citato dal Mirror, il Re avrebbe aperto il dialogo affermando: “Totalmente folle, vergognoso, assolutamente incredibile” . L’esperto non sarebbe riuscito a comprendere le frasi successive, ma ha intercettato l’espressione “mentre andavo via” , pronunciata ancora da Carlo, il quale ha poi detto: “Intanto, non come me. Questa è la differenza tra me e lui”.

Le ultime parole sono le più interessanti, perché pare di intuire che Carlo avrebbe fatto un astioso confronto tra se stesso e un misterioso “lui” di cui, però, è impossibile conoscere l’identità, date le lacune nella comprensione dello scambio di battute. Nonostante l’incertezza non mancano le ipotesi, una delle quali sembra abbastanza attendibile.

Harry o Andrea?

Persino chi non segue regolarmente le vicende della royal family britannica non avrebbe difficoltà ad associare alle battute del Re le uniche due persone che negli ultimi anni si sono distinte per polemiche e scandali: il principe Andrea e il principe Harry. Tuttavia, rileggendo le frasi catturate da Jeremy Freeman, la sensazione è che Carlo si riferisse al fratello e non al secondogenito. Anche i tabloid concentrano i sospetti su di lui, seppure con doverosa cautela. Il duca di York è stato coinvolto in numerose, deprecabili vicende: dallo scandalo Epstein fino ai presunti affari con Yang Tengbo, che secondo i servizi segreti britannici sarebbe una spia al servizio della Cina.

Non dimentichiamo, poi, la questione controversa riguardante il Royal Lodge, la residenza in cui vive il principe Andrea e che Carlo, stando alle indiscrezioni, vorrebbe donare a William e Kate o alla regina Camilla. Inoltre, dal punto di vista strettamente economico, nel novembre 2024 Carlo ha cancellato l’appannaggio reale da un milione di sterline destinato al fratello. Non solo: secondo il Mirror il sovrano avrebbe “iniziato un’indagine negli affari finanziari di Andrea, in modo da prevenire eventuali azioni imprudenti dovuti a pressioni finanziarie”.

Il duca di York sarebbe sotto controllo, dunque. Il principe non ha partecipato né al Trooping The Colour del 14 giugno 2025, né al Garter Day tenutosi il 16 giugno scorso. Tra lui e Carlo, ha dichiarato un insider all’Express prima della cerimonia, ci sarebbe un accordo: “[Andrea] non parteciperà alla parata, ma è stato invitato al pranzo e alle investiture.

L’inclusione negli aspetti privati [della famiglia] è visto come un compromesso da entrambe le parti”. In questo modo viene mantenuto un equilibrio pubblico e familiare, ma ciò non significa che tra Carlo e il duca i rapporti siano sereni.