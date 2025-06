Kate omaggia Lady Diana ed Elisabetta II al Trooping The Colour

Alle 10:30 (ora di Londra) del 14 giugno 2025 la royal family britannica si è riunita per la tradizionale parata del Trooping The Colour (o King’s Birthday Parade), ovvero il compleanno ufficiale, pubblico del Re d’Inghilterra. Tra tutti i Windsor, anche quest’anno, è stata Kate Middleton ad attirare l’attenzione. Tutti gli occhi erano per lei, più raggiante e raffinata che mai. Ai tabloid non è sfuggito un particolare del suo outfit che sembrerebbe proprio un omaggio a Lady Diana.

Il tributo a Diana

Nel giorno del terzo Trooping The Colour del regno di Carlo III la principessa Kate ha compiuto l’usuale tragitto da Buckingham Palace a Horse Guards Parade con i figli, George, Charlotte e Louis, sulla carrozza Ascot Landau, come riporta il Mirror. Il piccolo gruppo era proprio dietro la carrozza del Re e della Regina, mentre il principe William ha seguito il corteo stando a cavallo. Il sovrano ha personalmente richiesto che gli ufficiali della Household Division e i membri della royal family in uniforme indossassero la fascia nera simbolo di lutto per il terribile incidente, avvenuto lo scorso 12 giugno, del Boeing 787 della Air India. Sua Maestà ha anche rispettato un minuto di silenzio in onore delle vittime.

A catturare gli sguardi dei presenti, di quanti hanno seguito l’evento attraverso i social o la televisione e dei giornalisti è stata, come sempre, Kate Middleton, forse l’esponente della royal family più atteso al Trooping The Colour. Per l’occasione, rivelano il magazine Hello e il Daily Mail, la principessa del Galles ha indossato uno splendido coat dress color turchese di Catherine Walker, un cappello abbinato di Juliette Botterill. Sull’outfit spiccavano la spilla con lo stemma delle Irish Guards, di cui Kate è colonnello onorario dal 2023 e i Bahrain Pearl Drop, gli orecchini realizzati con le perle che la regina Elisabetta ricevette in dono dal sovrano del Bahrain per il suo matrimonio con il principe Filippo, nel 1947.

Non sarebbe stato l’unico omaggio di Kate alle donne Windsor. Ai tabloid, tra cui il Mirror, la tonalità dell’abito della principessa è parsa fin da subito familiare. In effetti Lady Diana sfoggiò un outfit molto simile sia nello stile, sia nel colore, il 12 febbraio 1992, durante un viaggio di Stato a New Delhi. Anche il brand è lo stesso, poiché Lady D apprezzava moltissimo le creazioni di Catherine Walker. Proprio come oggi le ama sua nuora.

Bianco e turchese

Al Daily Mail la stilista Sandy Lancaster ha ricordato che per il Trooping The Colour 2024 Kate Middleton optò per un abito bianco con rifiniture nere di Jenny Packham, sottolineando: “[Il bianco] è il colore della purezza, della diplomazia, dei nuovi inizi, particolarmente significativo per la sua prima apparizione pubblica dalla diagnosi [di cancro]” . Per Kate, infatti, la parata dello scorso anno rappresentò il ritorno, seppur graduale, al suo lavoro, la volontà di esserci, di guarire, ma anche la paura per il futuro.

È passato un anno intero, la principessa ha finito la chemioterapia e ora la malattia è in remissione. Forse l’outfit del Trooping The Colour 2025, quel turchese che non può passare inosservato, ma di certo è un colore più tranquillizzante, vuole mettere in evidenza la ritrovata serenità di Kate, la sua fiducia nell’avvenire. Del resto questa tonalità è storicamente associata proprio alla calma, alla protezione (per esempio tra gli antichi Egizi) e alla guarigione.

Potrebbe non trattarsi, dunque, di una scelta casuale. Tra l’altro al King's Birthday Parade di quest’anno la principessa Charlotte ha sfoggiato un abito dal colore simile a quello della madre, che rende bene il senso di vicinanza, affetto, unità. Anche la secondogenita dei Galles, spiega il Daily Mail, ha omaggiato la regina Elisabetta, appuntando la Diamond Horseshoe Brooch regalatale proprio dalla bisnonna e indossata per la prima volta nel 2022, al funerale dell’indimenticabile sovrana.

La parata del 2025 potrebbe essere ricordata come un momento in cui Kate è rimasta quasi sospesa tra il passato e il futuro, fra i tributi alle generazioni

precedenti delle donnee il desiderio di affrontare l’avvenire e la malattia con coraggio, protetta da una specie di scudo invisibile, ma non per questo meno protettivo, di memorie e insegnamenti.